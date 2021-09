Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Corona: Österreich streicht Impfgegnern das Arbeitslosengeld ++ Erster Chef zahlt mehr Lohn an Geimpfte

Nach Frankreich erhöht nun auch Österreich den Druck auf Impfverweigerer deutlich. Dort können nun sogar in der Corona-Pandemie staatliche Leistungen gestrichen werden, wenn man sich nicht impfen lässt.

Einen ganz anderen Weg geht ein Supermarkt-Betreiber in Bayern. Er will seine Mitarbeiter mit Bonuszahlungen motivieren, sich in der Corona-Krise solidarisch zu verhalten.

Arbeitslosen Imfgegnern geht es in Österreich an den Kragen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Corona in Deutschland (Stand: 17. September)

7-Tage-Inzidenz: 74,7

Neue Corona-Fälle: 11.022

Gesamte Todesfäle: 92.857

Menschen mit Zweitimpfungen in Prozent: 66,9 Prozent

Newsblog: Coronavirus in Deutschland und weltweit

8.15 Uhr: Österreich streicht Impfverweigerern das Arbeitslosengeld

Arbeitslosen Impfverweigerern droht in Österreich eine knallharte Maßnahme, wie mehrere Medien berichten. Die Bundesregierung von Kanzler Sebastian Kurz droht ihnen die Stütze streichen, wenn sie es ablehnen, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen der Bewerber gegen Corona geimpft sein muss. Beispielsweise auf eine Stelle als Erzieher in einem Kindergarten.

Das Arbeitsministerium hat per Erlass von Minister Martin Kocher (ÖVP) den Arbeitsmarktservice, also die österreichischen Jobcenter, darauf aufmerksam gemacht. Arbeitsrechtlich gebe es keine Unterscheidung zwischen „zumutbaren“ und „nicht zumutbaren“ Impfungen, deshalb seien im Einzelfall Sanktionen möglich. Das Arbeitslosengeld werde den Impfgegnern dann bis zu sechs Wochen gesperrt.

7.55 Uhr: Supermarkt-Betreiber zahlt geimpften Mitarbeitern mehr Lohn

Der bayerische Supermarkt-Betreiber Raphael Dirnberger (32) zahlt seinen 170 Angestellten eine Prämie, sofern sie geimpft sind. Jede Voll- und Teilzeitkraft erhält 200 Euro netto als Impfprämie, Minijobber bekommen 25 Euro. Dafür müssen die Mitarbeiter ihrem Chef bis zum 11. Oktober einen Impfnachweis vorlegen.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte Dirnberger: „Jeder, der sich impfen lässt, nimmt ein persönliches Risiko in Kauf und muss eventuell für ein paar Tage unangenehme Nebenwirkungen ertragen. Dadurch schützt er aber nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Ich persönlich möchte dieses Verhalten belohnen!“

Schwangere Mitarbeiterinnen und jene, die sich aus gesundheitlichen Grünen nicht impfen lassen können, erhalten den Bonus jedoch auch.

7.40 Uhr: Viele Kinder betroffen von Corona-Neuinfektionen

Der Anteil der unter 15-Jährigen bei Corona-Infektionen in Deutschland ist weiter auf einem hohen Niveau.

Unter den gestern gemeldeten #Corona-Fällen in 🇩🇪 finden sich 2957 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren.



➡️ der u15-Anteil an neuen Fällen (27%) ist weiter deutlich höher als der Anteil an Bevölkerung (14%) pic.twitter.com/efQ7jiIabU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 17, 2021

Laut neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts, aufbereitet von „Welt“-Journalist Olaf Gersemann, beträgt er 27 Prozent. Dabei machen diese Kinder und Jugendlichen nur 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Diese Gruppe bleibt damit ein Infektionstreiber, auch wenn die Zahl der Infektionsfälle unter Kindern und Jugendlichen zuletzt leicht gesunken ist.