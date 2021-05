Corona: Jens Spahn sorgt mit AstraZeneca-Freigabe für Wut – „Danke für nichts!“

Seit der Corona-Pandemie ist Karl Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen den SPD-Politiker vor.

In wenigen Tagen schon wird ein Drittel der Menschen in Deutschland eine Erstimpfung gegen Corona erhalten haben. Um das Impftempo weiter zu beschleunigen, wird AstraZeneca nun für alle freigegeben.

Doch es gibt Widerspruch und Empörung über die Entscheidung von Jens Spahn. Hintergrund ist die Wirksamkeit des Impfstoffes gegen Corona. Auch Karl Lauterbach meldet sich kritisch zu Wort.

Aktuelle Corona-Zahlen aus Deutschland (Stand 7. Mai)

7-Tage-Inzidenz: 125,7

Neue Corona-Fälle: 18.485

Neue Covid-19-Todesfälle: 284

Todesfälle insgesamt: 84.410

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.745

Quote der Erstimpfungen: 30,6%

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

News-Blog: Die Corona-Lage in Deutschland

7. Mai

6.40 Uhr: Jens Spahn sorgt mit AstraZeneca-Freigabe für Widerspruch

Am Donnerstag verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn, dass der Impfstoff von Astrazeneca für alle, unabhängig vom Alter, freigegeben wird. Impfwillige können dann mit ihrem Hausarzt entscheiden, ob der Impfstoff für sie in Frage kommt. Die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste wird für diesen Impfstoff aufgehoben.

Gesundheitsminister Jens Spahn verkündet die Freigabe von AstraZeneca für alle. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Ein Detail dieser Bund-Länder-Entscheidung sorgt jedoch für Empörung im Netz: Die Impfwilligen können zusammen mit den Ärzten selbst festlegen, wann die zweite Impfung erfolgt! „Die Zweitimpfung haben jetzt viele lieber früher, auch mit Blick auf den Sommer – das geht mit Astrazeneca auch innerhalb der Zulassung“, hatte Spahn im WDR gesagt. Astrazeneca-Geimpfte könnten dann schneller von den Lockerungen für vollständig Geimpfte profitieren.

So könnten sie sich bereits nach vier Wochen ein zweites Mal impfen lassen, obwohl die Ständige Impfkommission einen Abstand von 12 Wochen zwischen erster und zweiter Dosis empfiehlt, weil die Wirksamkeit sonst eingeschränkt ist. Die Wirksamkeit einer zweimaligen Impfung im Abstand von vier bis acht Wochen liege laut einem Bericht der europäischen Zulassungsbehörde EMA bei 50,4 Prozent. Bei zwölf und mehr Wochen steige sie auf 72,1 Prozent bis 82,4 Prozent an.

Diese Lockerung bei den Abständen zwischen erster und zweiter Spritze sorgt im Netz für Verwunderung, Widerspruch und Wut. WDR-Moderator Henrik Hübschen fragt über Twitter: „Hab ich das richtig verstanden? Wir verkürzen Impfabstand auf 4 Wochen, um Leuten mit der Aussicht auf Sommerurlaub AstraZeneca schmackhaft zu machen? Ein Impfstoff, der dann schlechter schützt, weil eigentlich 12 Wochen zwischen 1. und 2. Impfung liegen sollen. Genau mein Humor.“

Hab ich das richtig verstanden? Wir verkürzen Impfabstand auf 4 Wochen um Leuten mit der Aussicht auf Sommerurlaub #AstraZeneca schmackhaft zu machen? Ein Impfstoff, der dann schlechter schützt, weil eigentlich 12 Wochen zwischen 1. und 2.Impfung liegen sollen. Genau mein Humor. https://t.co/CwvIsZy5mi — Henrik Hübschen (@HuebschenH) May 6, 2021

„Danke für nichts", empört sich ein weiterer Twitter-Nutzer. Ob es bei dieser Entscheidung nur darum gehe, dass „ein paar Privilegierte Lust auf Sommerurlaub haben“, fragt er. „Wie schön es wäre wenn wir einen Gesundheitsminister hätten, dem der Schutz von Menschenleben wichtiger wäre als sein Wahlkampf“, postet ein anderer.

Ein weiterer Kritiker schreibt frustriert auf Twitter: „Herr Spahn glaubt also, ich könne den Besuch im Biergarten nicht abwarten? Wofür hält er mich? Ich will nicht den schnellsten Impfschutz, sondern den bestmöglichen. Wenn der nach 12 Wochen erreicht wird, warte ich so lange. Die Kommunikation rund um AstraZeneca ist zum Verzweifeln.“

Das ist leider nicht ganz falsch verstanden. Epidemiologisch wäre ein anderes Vorgehen sinnvoller gewesen. Durch frühe AstraZeneca Zweitimpfung fehlen nötige Erstimpfungen und der endgültige AstraZeneca Impfschutz sinkt ab, was für Mutationen im Herbst kein Vorteil ist https://t.co/FrgmkPD2U4 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 6, 2021

Kritik kommt auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er weist auch darauf hin, dass durch vorzeitige zweite Impfungen die Erstimpfungen verlangsamt werden: „Epidemiologisch wäre ein anderes Vorgehen sinnvoller gewesen. Durch frühe AstraZeneca Zweitimpfung fehlen nötige Erstimpfungen und der endgültige AstraZeneca-Impfschutz sinkt ab, was für Mutationen im Herbst kein Vorteil ist.“

Lauterbach würde es daher „auf keinen Fall empfehlen“, die zweite Impfung nach vier Wochen vorzunehmen, denn erst nach 12 Wochen wirke das Vakzin optimal.