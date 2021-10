Corona: Virologe fühlt sich bestätigt – „Ich wurde noch als Rassist beschimpft“

Seit Montag sind Corona-Bürgertests für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos. Derweil beginnen in NRW und anderen Bundesländern die Herbstferien und damit eine neue Reisezeit. Wird das Einfluss auf das Corona-Infektionsgeschehen nehmen?

In diesem Newsblog erfährst du neue Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie.

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit fühlt sich bestätigt. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress

Corona in Deutschland (Stand 12. Oktober):

7-Tage-Inzidenz: 65,8

Neue Covid-19-Fälle: 4.971

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 94.297

Vollständig Geimpfte nach Meldedaten: 65,3 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 68,5% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 65,2% vollständig Geimpfte

Newsblog: Coronavirus in Deutschland und weltweit

12. Oktober 2021

9.40 Uhr: Virologe fühlt sich durch Intensivarzt bestätigt: „Ich wurde noch als Rassist beschimpft“

In einem „Tagesspiegel"-Artikel berichtet ein Charité-Arzt über die Corona-Intensivpatienten. Der Mediziner aus Berlin enthüllt: „90 Prozent der Covid-19-Patienten seiner Station stammten aus Familien mit arabischen oder türkischen Wurzeln, viele auch aus Osteuropa.“ Es helfe niemanden, wenn man das verschweige.

Virologe Professor Dr. Jonas Schmidt-Chanasit fühlt sich bestätigt. Er habe seit Monaten auf dieses Problem hingewiesen. die Politik müsse milieuspezifischer kommunizieren, war auch seine Forderung. Doch er sei als „Rassist beschimpft“ worden.

Was habe ich mir seit Monaten deswegen den Mund fusselig geredet und wurde deswegen noch als Rassist beschimpft - so ist es jetzt leider wie es ist: NICHT GUT 😔 — Jonas Schmidt-Chanasit (@ChanasitJonas) October 10, 2021

Jedoch beschränkt sich die Beobachtung des Charité-Arztes auf Berlin. Auch in Sachsen und Thüringen beispielsweise, zwei Bundesländer die weitaus weniger multiethnisch geprägt sind wie die Hauptstadt, gab es extrem hohe Corona-Fallzahlen und ausgelastete Intensivstationen. Möglicherweise spielt daher eher die soziale Schicht und der Bildungsgrad bei der Corona-Prävention eine große Rolle.

11. Oktober 2021

18.30 Uhr: Thailand öffnet Grenzen für Flugreisende

Thailand öffnet seine Grenzen ab dem 1. November für vollständig geimpfte Flugreisende aus dem Ausland. Zugelassen werden zunächst Touristen aus zehn Staaten, die als Niedrigrisikoländer gelten, wie Regierungschef Prayut Chan-O-Cha am Montag erläuterte. Dazu zählen neben Deutschland unter anderem die USA, China, Großbritannien und Singapur. Im Dezember soll die Regelung dann auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Bedingung sei, dass die Betroffenen bei ihrer Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen und sich nach der Einreise nochmals testen lassen, sagte Prayut. „Danach können sie so frei wie Thailänder reisen“. Derzeit müssen geimpfte Touristen mindestens sieben Tage in einem Hotel in Quarantäne bleiben. Eine Ausnahme bietet die Insel Phuket, wo Urlauber sich frei bewegen dürfen und nach einer Woche in andere Regionen weiterreisen können.

6.45 Uhr: Ist es für Kinder schädlich, dauerhaft Corona-Maske zu tragen? Das sagt eine Expertin

Kann es schädlich sein für Kinder, weiterhin eine Corona-Maske zu tragen? Im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ nahm Professorin Christine Falk, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie dazu nun Stellung. Die Redaktion sprach die Expertin auch darauf an, dass aktuell bei Kindern deutlich mehr Atemweginfektionen, unter anderem mit dem RS-Virus, festgestellt werden.

Aus Sicht von Professorin Falk bedeutet das aber nicht, dass es weniger sinnvoll ist, wenn Kinder Masken tragen: „Dass wir jetzt wieder mehr Atemwegsinfekte als im Vorjahr bei den Kindern sehen, liegt auch daran, dass wir jetzt wieder mehr Kontakte und weniger Schutzmaßnahmen haben. Daraus kann man aber nicht ableiten, dass Maske tragen kontraproduktiv ist. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Winter zeigen vielmehr: Infektionen müssen nicht zum Leben dazugehören.“

Man könne zwar annehmen, dass Infekte die Grundimmunität der Kinder auffrischen, was im vergangenen Jahr oftmals ausblieb, doch „die Sorge, dass man durch Maske tragen, Abstand halten und Lüften auf lange Sicht irgendwelche Schäden im Immunsystem anrichtet, kann man klar mit Nein beantworten“, so die Expertin.

Das Immunsystem bleibe kompetent und werde nicht träge. Besorgte Eltern kann die Professorin im RND-Interview beruhigen: „Auch weniger Kontakte über zwei Jahre hinweg schädigen den Aufbau des Immunsystems in Kinderjahren nicht.“

6 Uhr: Corona-„Bürgertests“ seit Montag nicht mehr kostenfrei

Corona-Schnelltests müssen von diesem Montag an meist selbst bezahlt werden. Das legt eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest. Seit Anfang März gab es das Angebot für kostenlose „Bürgertests“ für alle. Ungeimpfte, die auf solche Tests als Nachweis im Rahmen der 3G-Regel angewiesen sind, müssen sie somit selbst bezahlen.

Generell gratis bleiben sie noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren, sowie für Schwangere und Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen.