Corona in Deutschland: Lauterbach nach Wahl: „Sieg über das Schwurbeln“ ++ Ermittler decken Impfpass-Fälschungen auf

Der Kampf gegen Corona geht weiter. Alle Infos zur Pandemie-Entwicklung in Deutschland in unserem Newsblog.

Corona in Deutschland (Stand: 26. September)

7-Tage-Inzidenz: 61,4

Neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden: 7774

Gesamte Todesfälle: 93.393

Menschen mit Zweitimpfungen: 52,9 Millionen

Newsblog: Coronavirus in Deutschland und weltweit

27. September 2021

17.10 Uhr: Lauterbach nach Bundestagswahl: „Sieg über das Schwurbeln“

Nachdem SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Sonntag in seinem Wahlkreis Leverkusen-Köln IV zum fünften Mal direkt in den Bundestag gewählt wurde, bedankte er sich auf Twitter bei den Wählern.

Vielen Dank an die WählerInnen und Wähler in Köln-Mülheim und Leverkusen, die mich das 5. mal direkt gewählt haben. Das Ergebnis ist auch ein Sieg für die Wissenschaft über das Schwurbeln in der Corona Pandemie, ich wurde stellvertretend auch für das #TeamVorsicht gewählt. Danke pic.twitter.com/fDttKbmXo8 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 27, 2021

„Das Ergebnis ist auch ein Sieg für die Wissenschaft über das Schwurbeln in der Corona Pandemie, ich wurde stellvertretend auch für das Team Vorsicht gewählt“, so Lauterbach.

Der Politiker hatte in seinem Wahlkreis über 45% der Stimmen erhalten.

26. September 2021

07.42 Uhr: Dutzende Fälle von gefälschten Impfpässen in NRW - Ermittler schlagen zu

In mehr als 100 Fällen ermitteln die Behörden in Nordrhein-Westfalen wegen gefälschter Impfausweise. Bislang liege die Zahl der gemeldeten Fälle für den Zeitraum April bis September im „unteren dreistelligen Bereich“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA). Die entsprechende LKA-Statistik werde täglich aktualisiert. Ob es eine steigende Tendenz gebe, war aber unklar.

In Köln richtete die Polizei im Mai dieses Jahres eine spezielle Ermittlungsgruppe für gefälschte Impfausweise ein. Seitdem waren Beamte in über 40 Fällen tätig, berichtete ein Polizeisprecher. Bei etwa der Hälfte hätte man die Tatverdächtigen namentlich ermitteln können. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, inwiefern Straftaten vorliegen.

In dieser Woche erwischten Beamte in NRW immer wieder Menschen mit den gefälschten gelben Heften: Eine zweistellige Anzahl davon wurde etwa bei einer Wohnungsdurchsuchung eines 26-Jährigen in Duisburg entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann habe auch die Chargenaufkleber eines Corona-Impfstoffs selbst hergestellt. Er wollte sich zu dem Vorwurf der Urkundenfälschung bei der Polizei nicht äußern.

Auch in Wipperfürth im Oberbergischen Kreis hatte ein Paar zwei gefälschte Impfnachweise in der Wohnung, die Polizisten daraufhin sicherstellten. Der 37-Jährige und die 39 Jahre alte Frau gaben ein Impfzentrum im Heft an, das sie allerdings nie immunisiert hatte, teilte die Polizei mit. In Iserlohn im Märkischen Kreis versuchte eine ungeimpfte Frau Anfang der Woche, sich mit einer falschen Chargennummer einen digitalen Impfpass in der Apotheke ausstellen zu lassen.

Laut LKA-Angaben ist es schwierig, Impfpässe kriminaltechnisch zu überprüfen, da sie keine „Echtheitsmerkmale“ wie etwa hoheitliche Dokumente haben.

25. September 2021

07.29 Uhr: Maskenpflicht wird ausgeweitet - hier musst du jetzt immer eine Schutzmaske dabeihaben

Die Mitnahme von Schutzmasken im Auto soll nach einem Zeitungsbericht zur Pflicht werden. Wie die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Samstag) berichtet, sollen Fahrzeugführer auch nach der Corona-Pandemie künftig zwei Mund-Nase-Bedeckungen dabeihaben müssen. Dies habe eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der Zeitung bestätigt.

Demnach sollen die Masken dem vorgeschriebenen Inhalt des Verbandkastens in Pkw, Lkw und Bussen hinzugefügt werden. Es sei beabsichtigt, die Vorgabe mit der nächsten Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung umzusetzen - greifen solle sie voraussichtlich im nächsten Jahr. Wer den Verbandkasten dann nicht um zwei Masken ergänzt, muss dem Bericht zufolge mit einem Bußgeld rechnen. Bisher sind fünf Euro fällig, wenn die Erste-Hilfe-Ausrüstung unvollständig ist.

24. September 2021

14.54 Uhr: Sonderregelung für Beamte?

Lohnfortzahlungen im Quarantänefall sind bald Geschichte. Darauf haben sich die Länder kürzlich geeinigt. Doch für Beamte soll die Regel nicht gelten. Sie müssen Stand jetzt nicht mit einem Verdienstausfall rechnen. Ein Unding, finden viele.

Darunter auch Roland Staude: „Das ist eine Ungleichbehandlung, die den Betriebsfrieden in Rathäusern oder Schulen ganz erheblich stören kann“, so der Chef des Beamtenbundes NRW gegenüber der WAZ. „Wir erwarten vom Gesetzgeber, das zu verhindern und Angestellte wie Beamte gleich zu behandeln.“

09.38 Uhr: Stiko empfiehlt neue Impfung für Risikopatienten

Jetzt ist es offiziell. Rund drei Wochen nach dem bundesweiten Start von Auffrischungsimpfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen liegt nun eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) dazu vor. Empfohlen würden Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zunächst nur für Risikopatienten, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Donnerstag/online). Dazu zählen nach seinen Worten Menschen mit Immundefekten oder Erkrankungen, bei denen das Immunsystem medikamentös reguliert wird, etwa bei Rheuma oder nach einer Transplantation.

Eine generelle Empfehlung für Auffrischungsimpfungen nach Altersgruppen, etwa für die über 80-Jährigen, gebe die Stiko zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, erläuterte Mertens. Die Kommission prüfe allerdings derzeit, inwieweit die Studienlage eine generelle Impfempfehlung in bestimmten Altersgruppen begründe.

23. September 2021

17.13 Uhr: Spahn für mehr Kontrollen von 3G-Nachweisen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat stärkere Kontrollen von Nachweisen angemahnt, wenn Corona-Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten. „Ich glaube, dass mehr verbindliches Überprüfen auch bei uns noch den einen oder anderen überzeugen kann, sich impfen zu lassen“, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal Watson (Donnerstag). „Ich bin bei meinem Kurzbesuch in Rom zum Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten an einem Tag öfter kontrolliert worden als hier in zwei Wochen.“

Bund und Länder haben mit Blick auf Herbst und Winter vereinbart, dass in bestimmten Innenräumen wie Restaurants oder bei Veranstaltungen die 3G-Regel gelten soll: Zugang nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ Getestete. Dies ist jeweils auch durch Nachweise zu belegen.

Spahn warb erneut für mehr Impfungen - auch aus Rücksicht auf die Belastung von Pflegekräften. „Auf den Intensivstationen sind fast nur Covid-19-Patienten ohne Impfung“, sagte er. „Darüber sind natürlich Pflegekräfte, die jetzt drei Wellen mit vollen Intensivstationen und viel Stress hinter sich haben, enorm frustriert. Ich verstehe das gut.“

08.39 Uhr: Kritik an Quarantäne-Entscheidung

Die Gewerkschaft Verdi hat kritisiert, dass ungeimpfte Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne künftig keine Entschädigung mehr für Verdienstausfälle bekommen sollen. Es sei „ziemlich herb“, dass damit „enormer Druck“ auf die Beschäftigten ausgeübt werden solle, sagte NRW-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt am Donnerstag im „Morgenecho“ auf WDR 5. Es handele sich um eine „Existenzfrage“. Zu befürchten sei Unruhe in den Betrieben und eine weitere Spaltung.

Auch der Virologe Hendrik Streeck bemängelte die geplante Neuregelung in der ARD-Talksendung „maischberger. die woche“ am Mittwochabend. „Wir arbeiten mit Strafen und das führt zu einem Druck, wo der Mensch am Ende sagt: Ich sage meinem Arbeitgeber gar nicht, dass ich Corona habe“, meinte Streeck. Schlimmstenfalls gingen Ungeimpfte infiziert ins Büro und trügen das Virus weiter.

Bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Corona-Quarantäne sollen die meisten Nicht-Geimpften spätestens ab 1. November keine Entschädigung mehr bekommen. Betroffen sind davon nur Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Entscheidung zur Streichung der Verdienstausfälle verteidigt, es gehe nicht um Druck, sondern es sei auch eine Frage von Fairness.

22. September 2021

16.45 Uhr: Kubicki beleidigt Lauterbach als „Spacken“ und sorgt so für Eklat – „Unwürdige Einlassung“

Der Vizepräsident des Bundestages und FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist ein heftiger Kritiker der Corona-Forderungen von Karl Lauterbach. Nun sorgt er mit einer Beleidigung des SPD-Politikers für einen Eklat.

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung behauptet der Liberale zwar zunächst, dass er Lauterbach schätze, weil man mit ihm leidenschaftlich diskutieren kann. Er selbst habe aus juristischer Sicht und Lauterbach aus medizinischer Perspektive unterschiedliche Auffassungen der Pandemie-Lage.

Dann aber macht sich Kubicki darüber lustig, dass Lauterbach immer neue Corona-Studien liest. Er könne sich abends etwas anderes vorstellen als medizinische Studien zu lesen. In seiner Dorfkneipe in Strande würden die Leute „nicht positiv“ auf Lauterbach reagieren. „Also man würde im Norden sagen: ‚Spacken‘ oder ‚Dumpfbacke‘.“

Das würden auch „die Malocher aus Leverkusen und Bochum“ über den SPD-Mann denken – und das wisse der Corona-Mahner auch selbst, behauptet Kubicki weiter. Die würden ebenfalls sagen, dass Lauterbach „keiner von uns“ sei.

Für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags eine unwürdige Einlassung. Ich wüsste auch, was über Herrn Kubicki gesagt wird. Aber ich erreiche noch mediale Präsenz ohne dass ich Kollegen beleidige. https://t.co/oPV62zYztf — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 22, 2021

Die fette Schlagzeile der „Bild“-Zeitung („In meiner Stammkneipe nennen sie einen wie Lauterbach Spacken“) hat zwischenzeitlich auch Karl Lauterbach erreicht. Der kontert über Twitter: „Für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags eine unwürdige Einlassung. Ich wüsste auch, was über Herrn Kubicki gesagt wird. Aber ich erreiche noch mediale Präsenz, ohne dass ich Kollegen beleidige.“

Nicht nur Lauterbach selbst regt sich über den flapsigen Spruch von Kubicki auf. Der Spacken-Satz empört auch viele andere im Netz. Insbesondere der Zeitpunkt wird kritisiert, kurz nachdem ein Maskenverweigerer einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein erschossen hat. Lauterbach selbst zählt zu den Hauptfeinden der Corona-Leugner und Querdenker.

14.17 Uhr: Keine Entschädigung für Ungeimpfte bei Corona-Quarantäne

Bei Verdienstausfällen wegen angeordneter Corona-Quarantäne sollen die meisten Nicht-Geimpften spätestens ab 1. November keine Entschädigung mehr bekommen. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch mehrheitlich in einem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bremen und Thüringen enthielten sich demnach bei der Abstimmung.

Betroffen sind davon nur Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können. Zuvor hatte „Business Insider“ darüber berichtet.

Bei den Beratungen der Minister ging es um eine bundesweit einheitliche Linie. Erste Länder hatten bereits jeweils für sich entschieden, dass Nicht-Geimpfte bald keinen Entschädigungsanspruch mehr haben sollen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies auch schon vor, wenn eine Absonderung hätte vermieden werden können, indem man eine empfohlene Schutzimpfung in Anspruch nimmt. Da inzwischen auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, soll dies nun umgesetzt werden. Die Einzelheiten regeln die Länder selbst.

Grundsätzlich haben Beschäftigte, die wegen einer Quarantäne-Anordnung zu Hause bleiben müssen, in den ersten sechs Wochen Anspruch auf Lohnersatz durch den Staat in voller Höhe, ab der siebten Woche noch in Höhe von 67 Prozent. Arbeitnehmer müssen sich um nichts kümmern und bekommen ihr Geld weiterhin direkt vom Arbeitgeber, der es sich bei der zuständigen Behörde erstatten lassen muss. Erst ab der siebten Woche müssen Arbeitnehmer die Entschädigung selbst beantragen.

Diese Regelung soll nun spätestens ab 1. November für nicht geimpfte Menschen, für die eine Impfempfehlung vorliegt, nicht mehr gelten, wenn sie als Kontaktpersonen von Corona-Infizierten oder als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet im Ausland in Quarantäne müssen und nicht zur Arbeit dürfen. Für vollständig Geimpfte gelten in der Regel keine Quarantäne-Anordnungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte das Ende des finanziellen Ausgleichs bei Ungeimpften. „Da geht es übrigens nicht um Druck, sondern um Fairness gegenüber auch den Geimpften. Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?“, sagte der CDU-Politiker vor den Beratungen im ZDF.

Der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte der „Rheinischen Post“ (Mittwoch): „Das bundesweit geltende Gesetz legt ganz klar fest: Wer sich bewusst nicht impfen lässt, obwohl es keine medizinischen Hindernisse dafür gibt und durch die Impfung eine Quarantäne hätte vermeiden können, hat bei einer Quarantäne keinen Anspruch auf Verdienstausfallentschädigung.“ Wer selbst erkranke - was übrigens ja auch mit Impfung in manchen Fällen möglich sei - bekommt natürlich weiterhin sein Geld vom Arbeitgeber, wie bei jeder anderen Krankheit auch.

10.55 Uhr: Spahn rechnet mit Herdenimmunität im Frühling

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet bis zum kommenden Frühjahr eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus und damit das Ende der Pandemie in Deutschland. „Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann haben wir die Pandemie im Frühjahr überwunden und können zur Normalität zurückkehren“, sagte Spahn der „Augsburger Allgemeinen“.

„Herdenimmunität wird immer erreicht“, erklärte er. Die Frage sei nur wie: ob durch Impfung oder Ansteckung. Die Impfung sei definitiv der sicherere Weg dorthin. Spahn warnte, die Ansteckungsgefahren dürfe trotz der sinkenden Infektionszahlen nicht unterschätzt werden. „Auch letztes Jahr hatten wir um diese Jahreszeit eine solche Verschnaufpause. Wir sind also noch nicht durch.“

Im Herbst und Winter, wenn sich alle wieder mehr in Innenräumen aufhielten und das Immunsystem weniger stark sei, steige auch das Risiko, sich anzustecken.

Spahn führte den gegenwärtigen Rückgang der Infektionszahlen vor allem auf das Ende der Urlaubssaison und die verschärften Testregeln zurück. „Mit dem Ende der Ferien tragen nicht mehr so viele Reiserückkehrer das Virus zurück nach Deutschland“, sagte der Minister. Durch konsequentes Testen in den Schulen würden zudem viele Infektionen erkannt und die Ansteckungsketten dann unterbrochen. „Außerdem haben wir Ende August die 3G-Regel eingeführt. Wenn an bestimmten Orten nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zusammenkommen, hat das eben auch eine Wirkung.“

Es sei indes zu früh die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Für einen „Freedom-Day“ wie in anderen Ländern sei in Deutschland die Impfquote noch nicht hoch genug.

21. September 2021

16.10 Uhr: Berlin lässt nur noch digitale Impfnachweise zu

Der Berliner Senat hat laut RBB beschlossen, dass ein mpfpass nicht mehr als Nachweis für die Corona-Impfung gilt. Stattdessen brauche es in dem Bundesland einen digital lesbaren Nachweis. Das bedeutet, dass der Nachweis entweder per Smartphone-App oder mit dem Zettel samt QR-Code erfolgen muss.

6.00 Uhr: Unterschiedliche Versicherungstarife für Geimpfte und Ungeimpfte?

Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der genossenschaftlichen R+V-Versicherung hat einen kontroversen Vorschlag gemacht. Wie es heißt, soll er über unterschiedliche Versicherungstarife für Geimpfte und Ungeimpfte nachdenken bzw. den Vorschlag geäußert haben, diese einzuführen. „Das sind schließlich Kosten der Gemeinschaft: Wenn jemand wegen Corona auf der Intensivstation landet, ist das deutlich teurer als eine Impfung. Schon jetzt dürfen Krankenkassen beim Tarif zwischen Rauchern und Nicht-Rauchern unterscheiden“, so Rollinger gegenüber t-online.

In der Versicherungsbranche sei es unvermeidbar, früher oder später über unterschiedliche Tarife nach Impfstatus zu diskutieren, so Rollinger. „Wann das der Fall sein wird, hängt von der Frage ab, wie lange sich die schweigende Mehrheit der Geimpften von den hartnäckigen Impfverweigerern noch auf der Nase herumtanzen lässt.“ Das Verhalten von freiwillig Ungeimpften hält der R+V-Chef für sozial schädlich und hat dafür wenig Verständnis. Die ständige Pandemiediskussion lenke von den wirklich wichtigen Themen wie der Klimakrise, Digitalisierung oder Altersvorsorge ab.

20. September 2021

16.15 Uhr: Medienbericht: USA wollen Reisestopp für Geimpfte aus der EU aufheben

Die USA wollen laut Medienberichten die Einreisebeschränkungen aus der Europäischen Union und Großbritannien bald für Geimpfte aufheben. Die Lockerung solle noch am Montag bekanntgeben werden, berichteten die „Financial Times“, die Website „Politico“ und der Sender CNN. Der Zeitung und CNN zufolge soll der Schritt im November greifen.

Der weitgehende Einreisestopp war zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt und bisher von seinem Nachfolger Joe Biden aufrechterhalten worden. Unter anderem aus der Reisebranche wurde schon lange eine Lockerung zumindest für gegen das Coronavirus geimpfte Reisende gefordert.

Die EU hatte die Mitgliedsstaaten bereits im Sommer aufgefordert, Beschränkungen für Reisende aus den USA und mehreren anderen Ländern schrittweise aufzuheben. Deutschland hatte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA „zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus“ wieder erlaubt. Die US-Regierung hielt jedoch im Juli unter Verweis auf die ansteckendere Delta-Variante an den Einschränkungen fest.

12.55 Uhr: BioNTech-Impfstoff bei kleinen Kindern wirksam und sicher

Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird für Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als sicher und wirksam eingestuft. Das gaben die beiden Unternehmen nun bekannt. In Tests habe sich der Impfstoff als verträglich erwiesen und rufe eine stabile Immunantwort hervor. In einem nächsten Schritt sollen die Ergebnisse der klinischen Studie nun schnellstmöglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden. „Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können“, so BioNTech-Chef Ugur Sahin in einer Mitteilung.

0.20 Uhr: Jens Spahn macht Impfgegner bei Demo platt – „Herrgott, Leute!“

Im Netz geht ein Video mit Jens Spahn viral. Aufgenommen wurde es bei seinem Besuch im Krankenhaus Kirchen in Rheinland-Pfalz. Vor Ort erwarteten ihn mehrere Demonstranten, darunter Impfgegner und Querdenker. Die Stimmung war aufgeladen, doch Spahn suchte den Dialog.

Eine junge Demonstrantin wollte von ihm wissen, wieso sie sich impfen lassen solle, wenn es das Risiko von Nebenwirkungen gebe und in ihrer Altergruppe unter 20 Jahre fast kein Corona-Infizierter gestorben sei.

Jens Spahn antwortete, wurde aber sogleich von aufgebrachten Demonstranten unterbrochen, als er erklärte, die Impfstoffe seien zugelassen. „Bedingt zugelassen!“, schallte es von den Demonstranten zurück. Da wurde Laschet deutlich: „Herrgott, Leute! Wenn bleiben wir bei der Wahrheit!“ In Deutschland habe es, anders als in den USA oder Großbritannien, keine Notzulassung gegeben.

Hunderte Millionen Impfungen seien in den letzten neun Monaten auf der Welt durchgeführt worden, auch mit Biontech. „Wenn all das, was in den WhatsApp-Gruppen immer behauptet wird, wirklich passieren würde, dann hätte es schon längst passieren müssen“, so Spahn. Wann endlich würden die Menschen nicht mehr auf Verschwörungstheorien hören, sondern auf die Fakten schauen, fragte er die Menge.

Jens Spahn macht Impfgegner platt

Dann ging er nochmal auf die Frage der Demonstrantin ein, wieso sie sich impfen lasse solle: „Jeder, der sich nicht in den nächste sechs Monate zu Hause einschließt, und der nicht geimpft ist, wird sich mit einer sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dieser Delta-Variante anstecken.“ Es gehe um eine Risikoabwägung und alle Studien seien klar in der Aussage, dass eine Impfung deutlich weniger Gefahren mit sich bringe als eine Infektion. Dabei gehe es nicht nur darum, nicht auf der Intensivstation zu landen, sondern auch um Langzeitfolgen wie Long Covid.

Dann durfte die junge Demonstrantin nochmal eine Frage stellen, für die sie von ihren Mitstreitern viel Applaus bekam: „Sie haben gesagt, es wird keinen Lockdown geben. Sie haben gesagt, im April haben wir eine Inzidenz von 400. Wenn Sie bis jetzt schon mit ihren Äußerungen gegenüber der Zukunft falsch lagen, wieso soll ich Ihnen heute glauben, dass ich mich impfen lassen soll.“

Muss man sehen, wie @jensspahn ruhig und sachlich eine Querdenkerin rasiert: pic.twitter.com/ugTkeQgrMI — Clara *Optimismusbeauftragte* Nathusius (@CNathusius) September 19, 2021

Jens Spahn nutzte die Vorlage für eine klare Abrechnung mit den Querdenken-Demonstranten: „Kann ich Ihnen sagen! Weil Sie am besten gar nicht mir glauben, tun Sie ja eh nicht, sondern auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf die Ärztinnen und Ärzte, auf die Forscherinnen und Forscher hören. Da stehen ganz viele Ärzte. Fragen Sie doch einfach mal die Ärztinnen und Ärzte, ob sie Ihnen eine Impfung empfehlen oder nicht. Sie brauchen nicht auf mich hören, Sie brauchen mir nicht mehr glauben. Sie müssen mir nicht mal zuhören. Hören Sie einfach auf Ärztinnen und Ärzte, das würde schon reichen.“

Sonntag, 19. September

15.20 Uhr: Erster Einsatz von Corona-Spürhunden

In Deutschland startet heute eine ungewöhnliche Konzertreihe als Corona-Experiment. Zum ersten Mal kommen speziell ausgebildete Spür-Hunde zum Einsatz. Sie sollen erschnüffeln können, ob Besucher infiziert sind.

Bei der Konzertreihe in Hannover geht es um die Frage, wie man Großveranstaltungen möglichst sicher machen kann - und ob Hunde dabei eine Rolle spielen können. Bis zu 500 Besucher sind bei dem ersten Konzert heute Abend zugelassen. Sie müssen vorher einen Corona-Test machen. Und beim Einlass eine Schweißprobe für die Hunde abgeben. Insgesamt soll es vier Konzerte mit Spürhunden in Hannover geben, auf der Bühne stehen unter anderem Bosse, Alle Farben und Sido.

Samstag, 18. September

8.55 Uhr: Kassenärztechef fordert „Freedom Day“ am 30. Oktober

Kassenärztechef Andreas Gassen hat die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert – nach dem Vorbild des „Freedom Day“ in Großbritannien.

„Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat“, so Gassen. „Also braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: In sechs Wochen ist auch bei uns Freedom Day! Am 30. Oktober werden alle Beschränkungen aufgehoben!“ Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) betonte, das Datum gebe jedem, der wolle, genug Zeit, sich noch impfen zu lassen.

Nach dem „Freedom Day“ sei das Gesundheitssystem auf der Insel nicht kollabiert, „das muss Mut machen, zumal das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger als das britische ist und deutlich mehr Schwerkranke, die wir hoffentlich auch nicht haben werden, behandeln könnte“, argumentiert Gassen seine Forderung.

Der KBV-Vorstandvorsitzende ist zuversichtlich, dass sich durch die Ankündigung eines „Freedom Day“ schnell eine Impfquote von 70 Prozent erreichen lasse. Für diejenigen, die sich weiterhin nicht impfen lassen würden, bestehe zwar immer ein Restrisiko, auf der Intensivstation zu landen, etwa weil Vorerkrankungen nicht entdeckt worden seien, die bei einer Corona-Infektion zu schweren Verläufen führen. „Aber es ist nicht Aufgabe des Staates, jeden davor zu schützen, wenn längst ausreichend Impfstoff da ist.“

Freitag, 17. September

17.01 Uhr: Rückschlag für Ischgl-Kläger

Bei dem ersten Prozess um die tödlichen Corona-Ansteckungen im Tiroler Skiort Ischgl haben die Angehörigen eines toten Patienten vorläufig einen Rückschlag erlitten. Die Richterin im Wiener Landgericht ließ am Freitag keine weiteren wissenschaftlichen Gutachten und Anträge auf Vorlage von Behördenprotokollen zu, die der Klägeranwalt gefordert hatte. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100 000 Euro Schadenersatz vom Staat.

Da alle relevanten Informationen über das Handeln der Behörden bekannt seien, werde das Verfahren geschlossen, sagte die Richterin und kündigte ein schriftliches Urteil an. Dem Verfahren folgen in den Tagen darauf weitere Klagen. Generell werfen die Kläger der Republik vor, zu spät vor dem auch in Ischgl grassierenden Coronavirus gewarnt und zu zögerlich reagiert zu haben.

8.15 Uhr: Österreich streicht Impfverweigerern das Arbeitslosengeld

Arbeitslosen Impfverweigerern droht in Österreich eine knallharte Maßnahme, wie mehrere Medien berichten. Die Bundesregierung von Kanzler Sebastian Kurz droht ihnen die Stütze streichen, wenn sie es ablehnen, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen der Bewerber gegen Corona geimpft sein muss. Beispielsweise auf eine Stelle als Erzieher in einem Kindergarten.

Das Arbeitsministerium hat per Erlass von Minister Martin Kocher (ÖVP) den Arbeitsmarktservice, also die österreichischen Jobcenter, darauf aufmerksam gemacht. Arbeitsrechtlich gebe es keine Unterscheidung zwischen „zumutbaren“ und „nicht zumutbaren“ Impfungen, deshalb seien im Einzelfall Sanktionen möglich. Das Arbeitslosengeld werde den Impfgegnern dann bis zu sechs Wochen gesperrt.

7.55 Uhr: Supermarkt-Betreiber zahlt geimpften Mitarbeitern mehr Lohn

Der bayerische Supermarkt-Betreiber Raphael Dirnberger (32) zahlt seinen 170 Angestellten eine Prämie, sofern sie geimpft sind. Jede Voll- und Teilzeitkraft erhält 200 Euro netto als Impfprämie, Minijobber bekommen 25 Euro. Dafür müssen die Mitarbeiter ihrem Chef bis zum 11. Oktober einen Impfnachweis vorlegen.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte Dirnberger: „Jeder, der sich impfen lässt, nimmt ein persönliches Risiko in Kauf und muss eventuell für ein paar Tage unangenehme Nebenwirkungen ertragen. Dadurch schützt er aber nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Ich persönlich möchte dieses Verhalten belohnen!“

Schwangere Mitarbeiterinnen und jene, die sich aus gesundheitlichen Grünen nicht impfen lassen können, erhalten den Bonus jedoch auch.

7.40 Uhr: Viele Kinder betroffen von Corona-Neuinfektionen

Der Anteil der unter 15-Jährigen bei Corona-Infektionen in Deutschland ist weiter auf einem hohen Niveau.

Unter den gestern gemeldeten #Corona-Fällen in 🇩🇪 finden sich 2957 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren.



➡️ der u15-Anteil an neuen Fällen (27%) ist weiter deutlich höher als der Anteil an Bevölkerung (14%) pic.twitter.com/efQ7jiIabU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) September 17, 2021

Laut neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts, aufbereitet von „Welt“-Journalist Olaf Gersemann, beträgt er 27 Prozent. Dabei machen diese Kinder und Jugendlichen nur 14 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Diese Gruppe bleibt damit ein Infektionstreiber, auch wenn die Zahl der Infektionsfälle unter Kindern und Jugendlichen zuletzt leicht gesunken ist.