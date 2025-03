Corona-Hammer: Merkel und Scholz hielten es jahrelang vor uns geheim

Seit fünf Jahren soll die deutsche Regierung informiert sein – doch der Öffentlichkeit wurde nichts gesagt! Die Theorie, dass der verheerende Corona-Virus aus einem Labor stammt, geistert seit Ausbruch der Pandemie um die Welt. Nun scheint sich alles zu bestätigen. Scheinbar wusste das Kanzleramt unter Angela Merkel und Olaf Scholz darüber Bescheid, gab aber der Öffentlichkeit nichts davon preis.

Was „Süddeutsche Zeitung“ und „Die Zeit“ am Mittwoch (12. März) veröffentlichten, ist ein echter Hammer. Die Notwendigkeit der Einberufung eines Corona-Untersuchungsausschusses in der neuen Legislaturperiode scheint damit noch dringlicher.

Erkenntnisse über Covid-19 wurden jahrelang unter Verschluss gehalten

Die gemeinsame Recherche von „SZ“ und „Zeit“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Kanzlerin und der Kanzler die Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) als Geheimsache unter Verschluss gehalten haben. Bereits im Jahr 2020 habe der deutsche Auslandsgeheimdienst die damalige Bundeskanzlerin über die Labor-Erkenntnisse informiert.

Gegenüber der „Tagesschau“ wollte Olaf Scholz am Mittwoch kein Statement abgeben. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte vor Journalisten, man habe die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Tätigkeiten könne man sich aber nicht äußern.

Das Büro von Angela Merkel reagierte währenddessen auf eine „Tagesspiegel“-Anfrage, ob die Altkanzlerin damals Informationen vor der Öffentlichkeit vertuscht hat. Eine Sprecherin teilte mit: „Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel weist den in Ihrer Frage formulierten Vorwurf ganz grundsätzlich zurück.“

Gegenüber der „Bild“ teilten Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie sein Vorgänger Jens Spahn mit, nichts von den BND-Erkenntnissen gewusst zu haben.

Corona-Hammer: BND zu 80-95 Prozent überzeugt von Labor-These

Laut BND sei die globale Pandemie höchstwahrscheinlich die Folge eines Laborunfalls im chinesischen Wuhan gewesen. Der deutsche Geheimdienst beruft sich dabei auch auf nicht-öffentliche Daten, die zum Teil über nachrichtendienstliche Mittel beschafft wurden. Die Aktion lief über dem Codenamen „Saaremaa“ ab. Die Labor-These wird vom Geheimdienst mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 95 Prozent bewertet. So überzeugend seien die Indizien.

Die Chinesen behaupten dagegen, dass das Sars-CoV-2-Virus auf natürliche Weise vom Tier, möglicherweise einem Mader, auf den Menschen übertragen wurde. Sie verwiesen auf den Wildtiermarkt in Wuhan als möglichen Ursprungsort.

Wie die „Neue Zürcher Zeitung“ meldet, habe der Bundesnachrichtendienst zum Jahresanfang die vorliegenden Daten von einer Expertenrunde bewerten lassen. Nicht alle an der BND-Runde beteiligten Forscher seien gleichermaßen davon überzeugt, dass das Virus eindeutig aus dem Labor kommt. Einige sähen die Wahrscheinlichkeit einer menschengemachten Pandemie aus dem Institut stetig wachsen, wollten sich aber bislang noch nicht festlegen.

Der bekannte Virologe Christian Drosten äußerte bereits im Januar seine wachsende Skepsis gegenüber der bisherigen chinesischen Erklärung, weil bislang keine wissenschaftlichen Belege für den natürlichen Ursprung vorliegen. In der „taz“ sagte Drosten: „Chinesische Wissenschaftler haben dafür alle technischen Möglichkeiten.“ Er habe solche Studien auch erwartet – gekommen seien sie aber nicht. Je mehr Zeit vergehe, desto skeptischer werde er. „Verbietet die Staatsräson, dass daran gearbeitet wird? Mag sein. Die andere Erklärung wäre aber, dass da gar kein natürliches Virus war.“

CIA verändert Einschätzung unter Trump

Unter Donald Trump gibt es auch in den USA keine Corona-Kehrtwende. Der neue Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, John Ratcliffe, hatte im Januar als eine seiner ersten Amtshandlungen die Einschätzung seiner Behörde zum Ursprung des Coronavirus geändert. Ein Labor-Ursprung der Covid-19-Pandemie sei auf der Grundlage der verfügbaren Berichte wahrscheinlicher als ein natürlicher Ursprung, hieß es. Die Unsicherheiten bei dieser Einschätzung seien aber groß, an der Untersuchung des Ursprungs werde weiter gearbeitet.

Ratcliffe hatte bereits in der Vergangenheit die Labortheorie vertreten und Peking vorgeworfen, den Ursprung des Virus zu verschleiern.

Politiker von FDP und Grünen verlangen Klarheit

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki äußert sich empört über die Enthüllung von „Süddeutscher Zeitung“ und „Spiegel“. „Die Bundesregierung hat die deutsche Öffentlichkeit und das Parlament nachweislich im Ungewissen gelassen“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Dafür machte Kubicki auch den jetzigen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbachmitverantwortlich. Lauterbach dürfe deshalb einer neuen Regierung nicht angehören.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz forderte die Bundesregierung und die Nachrichtendienste auf, in den kommenden Tagen das für die Geheimdienstkontrolle zuständige Gremium des Bundestags zu informieren. Nötig seien Informationen „über die Zeitabläufe und zur Frage, wer was wann wusste“, erklärte von Notz. Eine weitere Aufklärung und Aufarbeitung sei „dringend nötig“.

Des Weiteren erklärte von Notz: „Sollte sich bestätigen, dass diese Pandemie menschengemacht ist, muss sich an unserer Wahrnehmung dieser Katastrophe, die unzählige Menschenleben forderte, an deren Folgen viele Menschen heute noch leiden und deren Bekämpfung weltweit enorme volkswirtschaftliche Schäden verursacht hat, grundlegend etwas ändern.“