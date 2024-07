„Compact“-Demonstranten voller Hass auf Faeser und Co: „Die müssen erschossen werden“

Der Zorn nach dem „Compact“-Verbot in rechtsradikalen Kreisen ist enorm. Das Aus für das Blatt durch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) trieb Demonstranten am Mittwoch (17. Juli) in Chemnitz vor das Karl-Marx-Monument.

Viele Äußerungen dort machen deutlich, dass die Leserschaft des AfD-nahen Blattes nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Wenige Tage nach dem Anschlag auf Donald Trump äußert einer vor der Kamera sogar offen Mordfantasien.

„Compact“-Leser voller Zorn auf die Faeser und Co.

Bei der Solidaritätsdemo für „Compact“ werden Schilder hochgehalten mit Innenministerin Nancy Faeser in Sträflingskleidung. Darauf steht: „schuldig“. Es ist das Motiv, das seit der Corona-Krise bekannt ist und von Maßnahmen-Gegnern in den Umlauf gebracht wurde. Mit Gesichtern von Merkel, Spahn, Lauterbach, Scholz, Baerbock, Habeck und nun auch Faeser.

„Die DDR war nicht so schlimm wie die Ampel“

Aussagen von Demo-Teilnehmern offenbaren ein radikalisiertes Weltbild, entsprechende Videos sind auf X abrufbar. Ein Mann schimpft über die Bundesrepublik: „Das ist typisch für so eine Diktatur. Von Demokratie kann man gar nicht reden!“

Dann behauptet er gar, das DDR-Regime „sei gar nicht so schlimm“gewesen wie die jetzige Bundesregierung. „Dieses Gesindel, anders kann man es nicht sagen, muss weg“, so der Mann.

Mann zeigt sich als „stolzer Ossi“ und fordert standrechtliche Erschießungen

Auffällig: Viele Demoteilnehmer sind ältere Männer zwischen 55 und 75 – ein weiterer äußert puren Antisemitismus: „Die verkaufen uns an die Zionisten!“ Ein anderer setzt die Polizisten, die bei den „Compact“-Razzien beteiligt waren, mit SA-Kräften gleich.

Das übelste Zitat aber kommt von einem Mann, der Fahnen von Russland und Sachsen hochhält und ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin stolz, ein Ossi zu sein“ trägt. Er will Hinrichtungen: „Wenn heute einer sagt, wir müssen die vor Gericht stellen. Nein! Die müssen standrechtlich erschossen werden!“