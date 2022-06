Christian Lindner übt Kritik – Ob DAS Ärger mit seiner Verlobten gab?

Sie sind die Ampel-Minister und Teil der Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz. Annalena Baerbock (Grüne), Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP). In der aktuellen Bundesregierung ist Baerbock Außenministerin, Habeck Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Lindner Bundesfinanzminister. Doch was ist über das Privatleben der dreien bekannt?

Das könnte Ärger geben, wenn sich Lindners Verlobte Franca Lehfeldt sein TV-Interview in den „Tagesthemen“ angeschaut hat...

Die FDP wollte eine Entlastung für Autofahrer, doch der Tankrabatt scheint keine Wirkung zu zeigen. Einen deutlichen Preisnachlass an Tankstellen gab es bislang nicht. Nun gerät Finanzminister Christian Lindner heftig in die Kritik. Setzt der Staat einfach drei Milliarden Euro in den Sand? Ist der Tankrabatt, den die Liberalen durchsetzten, ein totaler Flop?

Christian Lindner jedenfalls scheint sehr angespannt zu sein. In einem Interview der „Tagesthemen“ verlor er gegenüber Moderator Ingo Zamperoni sogar kurz die Contenance.

Christian Lindner verliert im TV die Contenance – ob das Ärger mit seiner Verlobten Franca Lehfeldt gab?

Zamperoni fragte, ob es sinnvoller wäre, die Energiepauschale auf alle auszuweiten, also auch auf Studierende und Rentner, statt am Tankrabatt festzuhalten. Das würde dann viel mehr bei den Menschen ankommen als nur bei Autofahrern, so der ARD-Moderator.

Mehr über Christian Lindner:

Er wurde 1979 in Wuppertal geboren.

Lindner studierte in Bonn Politikwissenschaft.

Er war bis 2020 verheiratet mit Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin "Welt am Sonntag").

Seit 2021 ist er mit TV-Journalistin Franca Lehfeldt verlobt.

2008 wurde er Major der Bundeswehr-Reserve.

Seit 2013 ist er FDP-Parteichef.

Seit Dezember 2021 ist Christian Lindner der neue Bundesfinanzminister.

Lindner wurde patzig: „Ich weiß, das ist auch bei den Hauptstadtmedien und offensichtlich bei denen in Hamburg nicht die beliebteste Gruppe, aber die Autofahrer, die Pendler, die gewerbliche Wirtschaft, die mit dem Klein-Lkw unterwegs ist, die brauchen auch eine Entlastung!“ „Herr Lindner, ich hab überhaupt nichts gegen Autofahrer, ich fahre selbst eins“, entgegnete Zamperoni.

Die Journalisten sollen also etwas gegen Autofahrer haben und nur deswegen den Tankrabatt kritisieren? Medienschelte vom Finanzminister, wenn es eng wird – ziemlich pikant, da seine Verlobte Franca Lehfeldt (33) selbst politische Hauptstadtjournalistin bei „Welt“ ist.

Finanzminister Christian Lindner und seine Verlobte Franca Lehfeldt. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer, picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Kurz darauf hatte Zamperoni einen nächsten Vorschlag parat: die Absenkung der Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln. Dies würde auch mehr Menschen helfen als nur den Autofahrern. Doch auch davon wollte Lindner nichts wissen – und teilte gegen seinen grünen Regierungspartner aus. „Ich habe einen besseren Vorschlag: Verzichten wir doch auf alles, was die Lebensmittel noch teurer macht. Mein Kabinettskollege Cem Özdemir will ja die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte noch erhöhen“, lenkte er ab.