CDU-Parteitag: Auf Party zeigt sich Merz plötzlich ganz intim mit Ehefrau

Auf dem CDU-Parteitag wurde Friedrich Merz erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. Er startet damit in seine zweite Amtszeit.

Dafür ließ es sich Merz nach seinem Sieg nicht nehmen, den ersten Tag ausgiebig mit seiner Frau Charlotte ausklingen zu lassen. Auf einer Party am Abend des ersten Parteitags lässt das Ehepaar das Tanzparkett glühen.

++ Dazu interessant: CDU-Parteitag: Diese 3 Dinge will Merz-Partei anders machen als die Ampel ++

CDU-Parteitag: Merz feiert mit Ehefrau Charlotte

Für drei Tage kamen die Christdemokraten auf dem CDU-Parteitag in Berlin zusammen. Schon der erste Tag war für CDU-Chef Friedrich Merz besonders, denn er wurde am Montag (6. Mai) erneut zum Vorsitzenden der Partei gewählt. Im Januar 2022 startete Merz bereits seine erste Amtszeit als CDU-Vorsitzender. Er folgte auf Armin Laschet, der nach seiner Niederlage bei der Bundestagswahl im September 2021 sein Amt abgab.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu seinem Sieg ließ er mit seiner Frau Charlotte die Korken knallen. Denn am Abend fand für die Partei eine Party im Zuge des CDU-Parteitags statt. Ein Video, das die CDU auf der Plattform X veröffentlicht hat, zeigt die beiden Arm in Arm tanzend zu Frank Sinatras „New York, New York“. Das Ehepaar legt dabei auf dem Parkett eine flotte Sohle hin. Um sie herum jubeln die Abgeordneten, die ihren Chef und seine Gattin anfeuern.

Ehepaar Merz seit 40 Jahren verheiratet

Seit 1981 ist der CDU-Chef mit Charlotte Merz (geboren 1961 als Charlotte Gass) verheiratet. Mit ihr hat er einen Sohn und zwei Töchter. Seit mehreren Jahren ist das Merz-Paar auch Großeltern. Die Enkelkinder würden ihren „Opi“ vergöttern, berichtete Charlotte der „Bild“. Dabei packt sie auch über das Sonntagsritual des Paares aus: „Mein Mann holt mit dem Fahrrad die Brötchen. Wir frühstücken ausgiebig, lesen die Zeitung und erzählen uns von unserer Woche.“

Mehr News:

Doch bevor das Paar endlich wieder ein paar stressfreie Tage haben kann, steht noch der dritte Tag des CDU-Parteitags an. Die Delegierten sind zu ihrer letzten Sitzung in Berlin für europapolitische Themen zusammengekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) soll mit einer Rede vor den Delegierten die heiße Phase des Europawahlkampfs der Union einläuten. Davor soll der Parteitag einen Antrag zur Europapolitik verabschieden, der unter anderem ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland enthält.