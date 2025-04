Caren Miosga: Ex-Außenminister warnt vor Putin – „Wäre das Ende der Nato“

In der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ diskutierten am Sonntagabend (6. April) mehrere Gäste über Europas Sicherheitspolitik, die mögliche Rückkehr der Wehrpflicht und die militärische Abhängigkeit von den USA. Ex-Außenminister Joschka Fischer warnte dabei vor einem unberechenbaren Donald Trump und einer weiteren Eskalationsstufe durch Wladimir Putin.

Caren Miosga: Ex-Außenminister warnt vor pikanter Weltlage

„Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu sichern, Herr Fischer?“, fragte Caren Miosga in ihrer gleichnamigen Sendung am Sonntag (6. April). Aktuell spitzt sich die außenpolitische Lage nämlich weiter zu: Donald Trump hält mit seinem skandalösen Zollpaket die Welt in Atem, währenddessen baut Russland an der NATO-Ostflanke Druck auf.

Vor diesem Hintergrund wird in der Politik verstärkt darüber diskutiert, ob die Wehrpflicht zurückkehren soll. Bundesaußenminister a. D. Joschka Fischer schlug dabei einen ernsten Ton an. Hinsichtlich möglicher Einsätze von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine sagte er bei Caren Miosga: „Wenn Frankreich, Großbritannien und andere dazu bereit sind, dann sollten wir nicht abseits stehen!“

„Wäre das Ende der NATO“

Weiter warnt der Grünen-Politiker bei Caren Miosga über mögliche Reaktionen des Kremls. Moskau könnte den Schritt durchaus wagen, europäische Soldaten anzugreifen, vermutet Fischer. „Der Teufel liegt da im Detail. Putin wird die Nato testen. Und wenn Putin das testet, dann wäre das das Ende der Nato. Das wäre für Putin ein Himmelsgeschenk.“

Neben Russland werden auch die USA immer unberechenbarer. Man könne sich durch US-Präsident Donald Trump nicht mehr auf die USA verlassen. Allerdings dürfe man nicht der Illusion erliegen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ohne die militärischen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten auszukommen.

Die Lösung liege laut Fischer in einer engen europäischen Zusammenarbeit. „Wenn wir das mit anderen Europäern zusammenfügen, dann wird Europa zur Macht – und genau darum muss es gehen“, machte er bei Caren Miosga deutlich.