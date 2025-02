Bundestagswahl: Fußball-Legende Uli Hoeneß mit großem Wunsch – „Ich hoffe es“

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Sie ist seit Wochen eines der wichtigsten Themen in Deutschland, das viele beschäftigt. Auch Fußball-Urgestein Uli Hoeneß äußerte sich zur bedeutendsten Wahl des Landes. Er wünscht sich vor allem eine bestimmte Koalition.

Viele Promis äußerten sich politisch zur Bundestagswahl. Manche haben sogar preisgegeben, hinter welchen Parteien sie stehen. So weit ging Fußball-Legende Uli Hoeneß zwar nicht, doch er ließ durchblicken, welche Koalition er sich nach dem Wahltag am 23. Februar wünscht.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern gab im Interview mit der „Abendzeitung München“ preis, er wünsche sich nach der Bundestagswahl eine Koalition aus CDU und SPD. „Ich gehe davon aus und hoffe es, dass wir eine schwarz-rote Regierung bekommen und die CDU/CSU 35 Prozent bekommt, was sie meiner Meinung nach unbedingt haben sollte, weil wir klare Verhältnisse brauchen“, sagt der 73-Jährige.

Der ehemalige Fußballspieler weiter: „Die CSU wird dazu in Bayern einen besonders guten Beitrag leisten. Wenn das alles so kommt, bin ich sehr zuversichtlich, dass in unserem Land ab Montag die Post abgeht.“

Kritisch gegenüber Trump

Er erklärte aber auch, dass ihn der Ukraine-Krieg, der ebenfalls zur Bundestagswahl ein wichtiges Thema ist, umtreibe. Aktuell spricht US-Präsident Donald Trump dazu mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Ukraine selbst und die Europäer werden allerdings nicht in die Pläne mit einbezogen.

„Persönlich sehe ich Donald Trump sehr kritisch“, macht Hoeneß klar. „Aber wir wollen alle, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird, und leider wird es ohne die USA keinen Frieden geben.“