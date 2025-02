Umfrage-Hammer vor Bundestagswahl: Grün-Dunkelrot-Rot liegt vorne

Die Umfrage wird für Aufsehen sorgen kurz vor der Bundestagswahl 2025! Die Linke macht aktuell in ihrem Wahlkampf mit Jan van Aken und Heidi Reichinnek vieles richtig – und geht anscheinend derzeit steil nach oben bei der Wahlabsicht vieler Deutschen. Der Wiedereinzug in den Bundestag wird immer realistischer.

Das neue RTL/ntv-Trendbarometer (11. Februar) ist auch deshalb spannend, weil im vergangenen Jahr, insbesondere rund um die Landtagswahlen in Ostdeutschland, von einem Rechtsruck der Jugend die Rede war.

Grün-Dunkelrot-Rot könnte eine Koalition bilden – mit Habeck als Kanzler?

Die Gruppe der Erst- und Jungwähler (bis 29 Jahren) will bei der Bundestagswahl mehrheitlich klar links wählen. Laut der aktuellen Forsa-Umfrage kommen Grüne und Linke in dieser Altersgruppe auf jeweils 19 Prozent. Mit der SPD, die laut der Erhebung auf 7 Prozent kommt, hätte Grün-Rot-Rot eine eindeutige Parlamentsmehrheit, wenn nur junge Menschen wählen dürften. So wäre eine Regierungskoalition möglich, sogar mit einem Kanzler Robert Habeck.

Die AfD erreicht nur 17 Prozent bei den jungen Menschen laut Forsa, die Merz-Union lediglich 16 Prozent. Die Lindner-FDP würde es mit 6 Prozent knapp ins Parlament schaffen, das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 4 Prozent aber nicht.

Auffällig ist somit, dass die jungen Leuten damit doch weiterhin eher links geprägt zu sein scheinen und die AfD unterdurchschnittlich abschneidet, im Vergleich zum Umfrageergebnis insgesamt für die Rechtsaußen-Partei. Da kommt die Weidel-Truppe auf 20 Prozent.

Interessant ist aber auch das extrem schwache Abschneiden der SPD in der jungen Wählergruppe. Scheinbar kann Olaf Scholz gegen die politische Konkurrenz von Robert Habeck sowie Linkspartei-Frontfrau Heidi Reichinnek (die zu einem Netz-Star geworden ist) nicht ankommen.

Andererseits jedoch war er beim TV-Duell mit Friedrich Merz vor allem in dieser Altersgruppe der klare Sieger. Laut einer ZDF-Umfrage fanden 47 Prozent der 18-34-Jährigen Scholz besser als Merz.

Gibt es somit neue Hoffnung für die SPD, vor allem bei den jungen Menschen etwas aufzuholen bis zum 23. Februar? Gegenüber „Table.Briefings“ erkennt Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Gesellschafts- und Markforschungsinstituts Sinus, dass die unter-30-Jährigen besonders unentschlossen seien bei dieser Bundestagswahl. Es gebe eine hohe Unsicherheit, wo man seine Kreuze machen soll.

Während die Union ihr Potenzial bei den jungen Wählerinnen und Wählern vielversprechend ausschöpfen könne, lasse die SPD ein großes Potenzial liegen.