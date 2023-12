0 Euro Bürgergeld für Verweigerer: In der SPD brennt der Baum wegen Heil

Der überraschende Vorstoß von Hubertus Heil, das Bürgergeld für Totalverweigerer für zwei Monate voll zu streichen, sorgt für Empörung bei der politischen Linken. Auch an der SPD-Basis gibt es schon Widerstand gegen das neue Gesetz.

Sozialdemokrat Heil hatte angekündigt, dass jene, die den Sozialstaat nur ausnutzen wollen, lediglich die Miete und Heizung bezahlt bekommen, damit sie nicht obdachlos werden. Ansonsten soll es für sie als Sanktion keine Regelsatz-Auszahlung geben!

SPD-Basismitglieder: „Jahreslang dafür gekämpft, Hartz 4 zu ersetzen“

In den Sozialen Netzwerken gibt es Unmut gegen dieses Vorhaben. Auch SPD-Basismitglieder sehen das höchst kritisch. So schreibt Jan Bühlbecker, ein junger Ortsvereinsvorsitzender aus Wattenscheid, auf X: „Wir haben Jahre dafür gekämpft, Hartz 4 durch ein menschenwürdiges System zu ersetzen und mit dem Bürgergeld einen Kompromiss gefunden. Die Rückkehr zu rücksichtslosen und nicht verfassungskonformen Sanktionen ist weder SPD-Programm noch Koalitionsvertrag, lieber Hubertus Heil.“

Auch der Hamburger Genosse Otmar Tibes geht dort auf Distanz zum Heil-Plan: „Kleiner Reminder an meine SPD: Wir sind vor zwei Jahren dafür angetreten, Hartz 4 mit dem Bürgergeld zu überwinden, nicht noch zu verschärfen.“

Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff, der im Vorstand der linken SPD-Abgeordneten des Netzwerks DL21 ist, hält noch die Füße still. Er postete am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Meldung in der „Bild“ lediglich: „Ich reg mich erst wieder im neuen Jahr auf.“

Bürgergeld-Empörung: „Heil holt den Rohrstock raus“

Doch nicht nur an der SPD-Basis rumort es. Auch in linken Initiativen und Verbänden zeigt man sich entsetzt über das neue knallharte Bürgergeld-Vorgehen. Christoph Bautz, geschäftsführender Vorstand der Online-Kampagnenplattform Campact, erklärt: „Wenige Tage nach Weihnachten das Bürgergeld bei denen zu kürzen, die sowieso kaum was haben, ist einfach nur perfide.“

Die Bürgergeld-Aktivistin Helene Steinhaus vom Verein „Sanktionsfrei“ findet drastische Worte: „Heil holt den Rohrstock gegen die Ärmsten raus – Symbolpolitik, die allein den autoritären Ungeist der Rechtsextremen befriedigen soll.“

„Wird viel Schaden anrichten“

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wolfahrtsverbandes, wähnt Heil „getrieben von der CDU“ und wirft ihm ebenfalls „hilflose Symbolpolitik“ vor. Totalverweiger in Bürgergeld-Bezug seien eine „verschwindend geringe Minderheit“, dennoch werde das neue verschärfte Gesetz „wieder Vorurteile befeuern und spalten“ und „viel Schaden“ anrichten, so Schneiders Prognose.

Arbeitsminister Heil, der zuvor schon gegen Sozialschmarotzer austeilte, rechtfertigt seine Reform damit, dass es nicht sein könne, „dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf“ bringe. Die Einführung der 100-Prozent-Sanktion sei daher auch im Interesse der aufrichtigen Bürgergeld-Empfänger.