Bürgergeld: Darum wird Weihnachten 2025 noch unbezahlbarer sein als sonst

In der Weihnachtsbäckerei geht es schon längst rund. Teig will geknetet, Plätzchen ausgestochen und Kipferl geformt werden. Wenige Tage sind noch Zeit für das große Fest – doch das wird dieses Jahr noch teurer als sonst, besonders für Bürgergeld-Empfänger.

Zur gelungenen Vorweihnachtszeit gehören nicht nur Apfel, Nuss und Mandelkern, sondern auch Eier und Schmalz, Butter und Salz – und vor allem Kakao. Doch was, wenn das alles nicht mehr erschwinglich ist?

Preisexplosion: Bürgergeld-Empfänger in der Krise

Die Preise, insbesondere für Kakao und Butter, sind in die Höhe geschossen. Wegen schlechter Ernten durch Schädlingsbefall und klimawandelbedingte Trockenheit sind Kakaobohnen teurer geworden. Die Preise „sind innerhalb eines Jahres explodiert“, erklärt Armin Valet, Mitarbeiter der Verbraucherzentrale, dem Spiegel. Seiner Beobachtung nach kostet die 100-Gramm-Tafel Ritter Sport bei Edeka, Kaufland und Norma inzwischen 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das wirkt sich auch auf die Kosten für Schokoladen-Endprodukte aus. Wie der Spiegel aus dem Preisvergleichsportal Smhaggle zitiert, sind Schoko-Weihnachtsmänner durchschnittlich bis zu 50 Prozent teurer als letztes Jahr. Das liege aber nicht allein an den gestiegenen Bohnenpreisen, so Valet.

„Kakao-Rohware macht geschätzt weniger als zehn Prozent des Endverbraucherpreises aus.“ Grund für die höheren Kosten des Weihnachts-Süßkrams sei, dass die Schokoladenhersteller austesten, wie viel die Verbraucher bereit sind zu zahlen.

Die Folgen der Missernten: Bedroht der Klimawandel Weihnachten?

Das trifft vor allem die Menschen, die mehr auf ihr Geld achten müssen. Bürgergeld-Empfänger sind härter von der Preisentwicklung betroffen als andere. Die Erhöhung ihrer Bezüge gleicht die Inflation nicht aus, so viele Experten.

Da wird dreimal überlegt, ob es dieses Jahr wirklich für den Schokoladen-Weihnachtsmann reicht. Doch auch Grundnahrungsmittel, die die Menschen unabhängig von der Weihnachtszeit konsumieren müssen, sind teurer geworden.

So ist der Preis für Butter zuletzt auf ein Rekordhoch geklettert. Sie kostet 45 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Grund dafür ist, dass das Angebot von Milchfett derzeit begrenzt ist. Das liegt an der wetterbedingten schlechten Maisernte, was wiederum Auswirkungen auf das Tierfutter und auf die Qualität der Milch hat.