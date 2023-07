Durch den geringen Regelsatz beklagen Bezieher das Bürgergeld immer wieder. Daher ist jeder zusätzliche Euro mehr als willkommen. Manche Bonus-Zahlungen füllen den Geldbeutel daher ein wenig auf.

Enttäuschend wird es aber bei falschen Versprechungen. Denn aktuell kursiert ein angeblicher Bonus für Bürgergeld-Empfänger im Netz. Das Gemeine daran: Es gibt ihn gar nicht. Was genau dahinter steckt, erfährst du hier.

Bürgergeld: Bonus-Zahlung ein fieser Fake

In manchen Fällen können sich Bürgergeld-Bezieher über zusätzliche Boni durch das Jobcenter freuen. Auch im aktuellen Fall ist die Freude wohl groß, als ein Video auf der Plattform TikTok eine sommerliche Finanzspritze bewirbt. In dem kurzen Clip wird erklärt, dass alle Bezieher beim Jobcenter einen sogenannten Hitze-Bonus in Höhe von 300 Euro beantragen können. Dieser soll dann für Klimaanlagen, Ventilatoren oder Besuche im Freibad genutzt werden.

Doch die Freude über den Hitze-Bonus schmilzt schnell dahin. Mehrere Medien berichten nämlich, dass die Bonuszahlung ein Fake ist! Ventilatoren oder auch ein Besuch beim Schwimmbad müssen aus den pauschal festgelegten Bürgergeld-Regelleistungen bezahlt werden, wie das Portal „gegen-hartz“ berichtet. Bei den Regelleistungen gibt es spezielle Posten, zu denen solche Anschaffungen oder Ausgaben gehören. Darum ist es nicht möglich, dafür einen Bonus zu bekommen.

Bürgergeld: TikTok-Video im Internet zerissen

Um der Falschmeldung keine Bühne zu bieten, gibt es auch in diesem Artikel kein Link zum Video. Doch schon öfter kursierten auf TikTok Fake-Clips über angebliche Bürgergeld-Boni. Unter anderem sollten Bezieher Weihnachtskarten an ihr Jobcenter schicken, um einen Weihnachtsbonus zu erhalten. Das ging so weit, dass Jobcenter tausende Postkarten bekamen und auf den Betrug aufmerksam machten.

Seit Januar 2023 bekommen Bezieher von Bürgergeld einen Regelsatz von 502 Euro im Monat. Für eine Alleinstehende ist der Satz 53 Euro höher als früher bei Hartz 4. Mit der Sozialleistung soll der Lebensunterhalt und ein menschenwürdiges Existenzminimum gesichert werden.