Bürgergeld-Bonus bei hohen Heizkosten! So kommst du an das Extra-Geld

Im vergangenen Herbst und Winter hatten viele Menschen kein leichtes Spiel. Viel zu hoch waren allerlei Preise durch die hohe Inflation. Besonders die Heizkosten stellten Bürgerinnen und Bürger finanziell auf die Probe.

Da ist zum Ausgleich natürlich jeder Cent wert. Gerade recht kommt eine Bonuszahlung, die Anspruch auf befristetes Bürgergeld macht. Wie du an den Extra-Bonus kommst, erfährst du hier.

Bürgergeld-Bonus bei Kosten-Explosion

Wer eine zu hohe Heizkostennachzahlung erhält, kann einen Antrag auf Bürgergeld stellen, auch wenn sonst kein Anspruch besteht. Das gilt in erster Linie für Rentner, Wohngeld-Beziehende und Arbeitnehmer mit geringerem Einkommen, wie das Portal „gegen-hartz“ berichtet. Wird die Nachzahlung in ihrem Fälligkeitsmonat nämlich komplett zum Bedarf, ist dadurch der Bedarf in diesem Monat deutlich höher als in allen anderen Monaten. Somit haben Betroffene in diesem einen Monat Anspruch auf Unterstützung vom Jobcenter.

Dabei muss es sich nicht nur um eine Heiz- oder Nebenkostennachzahlung handeln. Auch der Kauf von Brennstoffen wie zum Beispiel Heizöl oder Pellets kann ebenfalls einen Anspruch auf Bürgergeld begründen. Bisher konnten Anträge dafür in dem Monat gestellt werden, in dem die Rechnung fällig wurde. Mit dem Bürgergeld hat sich die Frist für die Antragstellung aber verlängert. Ist die Nachzahlung oder Rechnung zum Beispiel im Juni 2023 fällig , können Betroffene noch bis September 2023 einen Antrag stellen. Dies gilt für alle Anträge, die bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden.

Bürgergeld-Bonus für alle?

Doch nicht alle kommen in den Genuss des Bürgergeld-Bonus. Wird ein Antrag gestellt, prüft das Jobcenter zunächst, ob die Leistungsvoraussetzungen vorliegen. Schließlich richtet sich der Zuschuss an Menschen, die keine Leistungen erhalten, weil ihr Einkommen knapp über der Bürgergeldgrenze liegt und weil sie Wohngeld und Kinderzuschlag beziehen. Ebenso gilt das für Betroffenem deren Rente knapp über der Grundsicherung liegt.

Ein Antrag zum Bürgergeld-Bonus kann zunächst einmal formlos gestellt werden. Ein normaler Brief mit Absender, Empfänger (Jobcenter) und Ort und Datum ist vollkommen ausreichend, wie das Beispiel unten zeigt:

“Fristwahrender Sozialleistungsantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich fristwahrend die mir (und meiner Familie) zustehenden Sozialleistungen, insbesondere Leistungen nach dem SGB II. Bitte senden Sie mir die notwendigen Formulare zu, um meinen heute gestellten Antrag zu konkretisieren. Sollte die Bearbeitung längere Zeit in Anspruch nehmen, beantrage ich einen Vorschuss nach §42 SGB I. Mit freundlichen Grüßen, Unterschrift”

Wichtig ist lediglich, wann er beim Jobcenter eingeht. Das sollte spätestens um 23.59 Uhr am letzten Tag des dritten Monats nach Fälligkeit der Rechnung sein.