Bürgergeld-Empfänger versenkt 8.000-Euro-Gerät im Müll

Pascal, bekannt aus „Hartz und herzlich“, sorgt für den nächsten Skandal! Der Bürgergeld-Empfänger hat ein 8.000 Euro teures Gerät einfach in den Müll geworfen. Nun drohen ihm ernsthafte Konsequenzen.

Pascal hatte es nie leicht. Seit seiner Geburt kämpft er mit gesundheitlichen Problemen. Ein Hirnschlag, Gehirnblutungen und ein Herzfehler gehören zu seinem Leben. Die Folge? Eine Parese, die ihm das Laufen schwer macht. Seine Mutter Beate erzählt, dass er 15 Mal operiert wurde und acht Jahre im Rollstuhl saß.

Bürgergeld-Empfänger

Nun droht ihm erneut ein Eingriff. Denn Pascal hat seine Orthesen, die ihm beim Gehen helfen sollten, entsorgt. „Ich war halt damals so dumm und hab sie in den Müll geschmissen“, gibt er zu. Diese Gehhilfen wurden von der Krankenkasse bezahlt, aber das beeindruckte ihn nicht. Jetzt spürt er die Konsequenzen: Schmerzen in Beinen und Füßen.

+++ Auch für dich spannend: Bürgergeld: 54-Jährige hofft auf Kündigung – „So eine Hektikarbeit ist für mich nichts“ +++

Seine Mutter Beate ist wenig begeistert: „Ich hab keinen Bock, wieder einen Rollstuhl zu schieben.“ Auch ihre beste Freundin Ela ist genervt: „Er ist selbst schuld!“ Wäre Pascal vernünftig gewesen und hätte die Prothesen genutzt, stünden dem Bürgergeld-Empfänger diese Probleme nicht bevor.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Nach einer kurzen Phase der Obdachlosigkeit ist Pascal wieder in die Benz-Baracken gezogen. Doch die drohende OP wirft einen Schatten auf sein Leben. Immerhin sieht Pascal auch einen Vorteil: Beim Jobcenter könnte die OP ihm helfen, Unterstützung zu bekommen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.