Böhmermann warnt vor Elon Musk und AfD – „Kacke am Dampfen“

Elon Musk hat über die „Welt“ eine Wahlempfehlung für die teils rechtsextreme AfD abgegeben. Jetzt gibt es das Gegenstück vom bekannten Satiriker Jan Böhmermann. Und der sucht sich dafür eine besonders große Bühne.

Böhmermann warnt vor AfD

Der Satiriker Jan Böhmermann hat nach AfD-Wahlempfehlungen durch Elon Musk eine Gegenrede auf der Webseite der US-amerikanischen Zeitung „New York Times“ veröffentlicht. Der ZDF-Moderator erläuterte in dem satirisch angelegten fast neun Minuten langen Beitrag auf Englisch in einer Art Erklär-Video die Nazi-Vergangenheit Deutschlands.

Er leitete in dem Meinungsstück wenige Tage vor der Bundestagswahl über zur AfD. Dazu plazierte er Aussagen von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke aus Thüringen. Böhmermann sprach an einer anderen Stelle des Videos im Kontext der AfD auch von Geschichtsvergessenheit. Die AfD steht in Umfragewerten aktuell auf Platz zwei hinter CDU/CSU.

Verbindung zu Elon Musk

Gleich zu Beginn des Videos stellte er eine Verbindung zu Tech-Milliardär Musk her, der in der Regierung von US-Präsident Donald Trump eine wichtige und umstrittene Rolle spielt. Böhmermann sagte auf Deutsch übersetzt: „Guten Tag aus Deutschland, dem Land, das laut Elon Musk gerettet werden muss.“

Musk hatte vor kurzem mit der Aussage, nur die AfD könne Deutschland retten. Außerdem hat er in einem späteren Live-Gespräch mit Parteichefin und Kanzlerkandidatin Alice Weidel viel Unruhe in den deutschen Wahlkampf gebracht. Kritiker werfen ihm vor, mithilfe seiner enormen Reichweite auf seiner Plattform X den Ausgang der Bundestagswahl beeinflussen zu wollen. Große Diskussionen löste auch ein Meinungsstück von Musk in der Zeitung „Welt am Sonntag“ aus, in dem er sich auch für die AfD ausgesprochen hatte.

„Die AfD ist nicht die neue Nazi-Partei, sie wollen nur, dass Deutschland wieder groß ist“, erklärt Böhmermann am Ende des Videos. In Deutschland sei gerade die „Kacke am Dampfen“. Böhmermann platzierte in seinem Video auch eine Aufnahme einer Hitlergruß-ähnlichen Geste durch Musk, die rund um Trumps Vereidigungszeremonie im Januar für Empörung und Kritik gesorgt hatte. Musk hatte sich auf X über die Kritik lustig gemacht – mit Wortspielen, die mit einflussreichen Nationalsozialisten und Gefolgsmännern Adolf Hitlers zu tun hatten. (mit dpa)