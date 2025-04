Bitcoin: Fachleute rechnen noch 2025 mit einer Kurs-Explosion

Die chaotische Zoll-Politik von Donald Trump verunsichert die Anleger weltweit weiterhin. Kaum hatten sich die Märkte nach dem Schock von Anfang April einigermaßen beruhigt, legt der US-Präsident nach. Könnte die Kryptowährung Bitcoin zu einem neuen „sicheren Hafen“ werden?

Vor allem da Trump nun die Unabhängigkeit der US-Zentralbank Fed angreift und Notenbankchef Jerome Powell feuern will. Die Finanzmärkte reagieren nervös auf die politische Irrfahrt des Mannes im Weißen Haus. Der US-Dollar verlor zuletzt auch an Wert.

+++ Auch spannend: Aktien-Experte warnt Anleger vor: „40 Prozent nach unten“ +++

Trump verunsichert die Anleger – Bitcoin als Zufluchtsort?

Nun könnte die Stunde des Bitcoin schlagen! Die Kryptowährung hat sich in den vergangenen Wochen als widerstandsfähig, stabil und stressresistent erwiesen. Seit dem Finanzmarkt-Beben am 9. April ging es wieder rund 18 Prozent nach oben (Stand 22. April). Die Währung Bitcoin könnte nun angesichts der Lage am Aktienmarkt und beim US-Dollars eine Zuflucht sein für Anleger.

Die mittelfristige Fantasie mancher Experten reicht sehr weit. Der bekannte Finanzratgeber und Bestsellerautor Robert Kiyosaki prognostiziert einen Bitcoin-Kurs bis Ende 2025 von 180.000 bis 200.000 US-Dollar. Aktuell liegt er bei rund 88.600 US-Dollar (Stand 22. April). Das wäre also mehr als eine Verdoppelung des Kurses! Es wäre ein absolutes Allzeithoch, das bislang bei 108.786 US-Dollar liegt.

Viel Spielraum nach oben – aber auch großes Risiko

Robert Kiyosaki ist mit seiner Prognose nicht allein. Auch Bitcoin-Experte Sean Farrell vom Research-Unternehmen Fundstrat hält 175.000 US-Dollar in diesem Jahr für erreichbar. Ein großer Aufwärtsspielraum – doch Farrell warnt auch, denn er betont, dass der Kryptomarkt weiterhin sehr volatil ist. Schnell können die Kurse auch rasant abstürzen.

Somit bleibt es ein besonderes Risiko, in Bitcoins zu investieren. Die Kryptowährung könnte aber in diesen turbulenten Trump-Zeiten eine attraktive Alternative sein, um große Rendite zu erzielen.

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung und auch nicht um eine Kaufempfehlung unserer Redaktion.