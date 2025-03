Will Baerbock Deutschland verlassen? Gerüchte um noch-Außenministerin

Die Bundestagswahl hat verdeutlicht, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler auf einen Politikwechsel pocht. Sowohl die SPD als auch die FDP wurden mit 16,4 beziehungsweise 4,3 Prozent abgestraft. Auch die Grünen verloren wichtige Stimmen und fliegen höchstwahrscheinlich aus der Regierung. Die Partei möchte sich personell neu aufstellen. Verschlägt es die bisherige Außenministerin Baerbock auf die internationale Bühne? Darüber spekuliert der „Spiegel“.

Bei der Bundestagswahl verloren die Grünen 3,1 Prozent an Zustimmung im Vergleich zu 2021 und wurden mit 11,6 Prozent lediglich viertstärkste Kraft. Das höchstwahrscheinliche Ausscheiden aus der Regierung wird personelle Konsequenzen haben. Spitzenkandidat und Vize-Kanzler Habeck hat bereits angekündigt, keine führende Position mehr anzustreben. Um die Zukunft von Annalena Baerbock ranken derweil noch viele Gerüchte.

Ist Baerbock der Fraktionsvorsitz zu wenig?

Laut „Spiegel“-Informationen hat Baerbock ihr Interesse an einer Führungsrolle innerhalb der Partei bekundet – allerdings nicht mit letzter Konsequenz. „Mein Eindruck aus der Fraktionssitzung war, dass Annalena Baerbock nicht unbedingt dafür zur Verfügung steht“, zitiert das Blatt einen Teilnehmer im Anschluss an die Grünen-Fraktionssitzung (25. Februar). Ob die 44-Jährige vom Außenministerium auf die Oppositionsbank wechselt, darf zumindest angezweifelt werden.

Es wird daher spekuliert, dass Baerbock der deutschen Politik den Rücken kehren könnte. In ihrer dreijährigen Funktion als Außenministerin hat sie auf internationaler Bühne nicht nur viel Erfahrung gesammelt, sondern sich auch bestens vernetzt. Sie war in die internationale Weltlage involviert, verhandelte mit mächtigen Partnern und vermittelte in zwei Kriegen. Intern wird gemunkelt, dass sie selbst der Fraktionsvorsitz nicht befriedigen könnte. „Wenn sie ein internationales Amt bekommen könnte, würde sie es nehmen“, so ein Grünen-Politiker gegenüber dem Spiegel.

Denkbar, dass Baerbock ihre Fühler in Richtung UN oder NATO ausgestreckt hat. Eine brisante Aufgabe, die durchaus zum Format Baerbock passen würde. „Ihr Adressbuch ist größer als das von Nato-Generalsekretär Mark Rutte“, heißt es von einem weiteren Parteikollegen.