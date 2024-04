Aus Angst vor geringer Rente: DAS machen jetzt so viele wie nie

Die Sorge vor einer niedrigen Rente treibt immer mehr Menschen um. Viele handeln nun zusätzlich mit einer Maßnahme, die ihren Lebensabend absichern soll.

Offenbar ist das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung in der breiten Bevölkerung noch groß genug, um freiwillige Geldzahlungen an diese Kasse zu zahlen.

Freiwillige Zahlungen an die Rente so hoch wie nie

Versicherte haben im Jahr 2022 zum Ausgleich von Rentenminderungen so viel freiwillig in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt wie nie zuvor. Die entsprechenden Beitragseinnahmen stiegen binnen eines Jahres von rund 750 Millionen auf 1,09 Milliarden Euro, wie die Antwort der Ampel-Regierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt. Ippen.Media berichtete zuerst darüber.

Rentenpunkte kaufen: Lohnt sich das?

Viele Versicherte entscheiden sich dazu, Rentenpunkte zu kaufen. Bei einer Einzahlung von 10.000 Euro kann man aktuell 1,1853 Rentenpunkte kaufen, die derzeit einen Gegenwert von 44,57 Euro brutto mehr Rente pro Monat haben. Jedoch sind diese Sonderzahlungen an die Rentenkasse an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Der „Rentenfuchs“ Maik Bäker kommt zum Urteil, dass die Sonderzahlungen „eine solide Möglichkeit der Altersvorsorge, ohne großes Verlustrisiko“ sowie „eine relativ inflationssichere Anlageform sind.“ Richtig lohnenswert ist das Ganze aber erst, wenn man lange lebt (mehr dazu hier).

Auch Rentenexperte Helmut Achatz meint, dass die Riester-Rente keine Zukunft mehr hat. Das Modell liege „in Ruinen“, so der Insider in einem „Finanzkompass-Video“ auf unserem Portal. Die Rendite sei einfach zu gering, da sei selbst die gesetzliche Rente mit den jährlichen Anpassungen interessanter.