Asyl: Jan Böhmermann tickt aus – „Dumme deutsche Idee“

Jan Böhmermann ist für seine scharfe Zunge bekannt. Doch nun platzt ihm endgültig die Hutschnur. Auf seinen Social-Media-Accounts rechnet er mit den jüngsten Entscheidungen der Regierung zur Asyl-Debatte ab.

Das Urteil des „Magazin Royale“-Moderators ist eindeutig: Die Idee sei so dumm, „die Nazis kriegen sich vor lauter Freude gar nicht ein!“

Böhmermann über Asyl: „Nazis kichern sich einen“

Jan Böhmermann ist sauer, und das trägt er auch nach außen. Auf seinem X- und Instagram-Account postet er ein Video, in dem er sich beschwert: „Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja angekündigt, dass es ab dem sechzehnten September Grenzkontrollen geben soll – an allen deutschen Außengrenzen.“

Seine Meinung dazu ist klar: „Für so ein paar billige politische Punkte sperrt die Bundesregierung uns ein und Europa und die Welt aus.“ Dass CDU und CSU noch mehr Abschottung wollten, sei auch klar, die seien ja Opposition. Der Komiker fährt fort: „Die Nazis kriegen sich vor lauter Freude gar nicht ein, die kichern sich einen, weil alle aus ihrem blau-braunen Arsch heraus Politik machen.“

Die Grenzkontrollen, so Böhmermann, bringen nichts. Bundespolizisten hätten sicherlich Besseres zu tun, als demnächst „Tag und Nacht im Regen in irgendwelchen Party-Pavillons auf der Autobahn zu stehen und Fiat Puntos rauszuwinken. Um die nach, ja, was eigentlich, zu überprüfen? Ob da dann Ausländer drin sind oder Asylbewerber, oder was soll das bringen?“

Darum ist es eine „dumme deutsche Idee“

Böhmermann findet, es bleibe einem nichts anderes übrig, als sich zu entschuldigen. „Man kann sich nur entschuldigen bei unseren Nachbarn für diese dumme Idee, diese dumme deutsche Idee!“ Der Moderator fährt fort: „Grenzkontrollen verhindern keine Terroranschläge. Das ist nichts weiter als reiner Populismus, und wofür? Damit die Bild-Zeitung die Bundesregierung in Ruhe lässt?“

Mit den Grenzkontrollen schüre die Bundesregierung vor allem Vorurteile gegen Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden. Um seine persönliche Meinung zu untermauern, zählt Böhmermann Zahlen auf: „Die Zahl der Gewalttaten geht in Deutschland seit Jahren zurück. Deutschland und Europa sind so sicher wie nie.“

Er fährt fort: „1993 gab es in Deutschland rund 1300 Morde. 2023 waren es nur noch 214! Die Zahl der Ausländer ist aber doppelt so hoch wie 1993.“