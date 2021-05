Armin Laschet: Riskantes Spiel in NRW – fliegt er DAMIT auf die Nase?

Armin Laschet hat bereits angekündigt unabhängig vom Wahlausgang seine politische Zukunft in Berlin zu sehen. Egal, ob er Bundeskanzler wird – oder eben nicht. Nun geht er ein weiteres Wagnis ein.

Es ist ein riskantes Spiel. Kanzlerkandidat Armin Laschet muss dabei tatsächlich auf ein schwächeres Ergebnis der CDU-Direktkandidaten hoffen. Klingt paradox, ansonsten könnte er aber auf die Nase fliegen!

Was ist, wenn der Plan von Armin Laschet nicht aufgeht? Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Armin Laschet: Riskantes Spiel vor Bundestagswahl in NRW – fliegt er DAMIT auf die Nase?

Armin Laschet plant nämlich offenbar, dass er nicht als CDU-Direktkandidat in seiner Heimatstadt Aachen antritt. Stattdessen will er dem 66-jährigen Gesundheitspolitiker Rudolf Henke den Vortritt lassen, der den Wahlkreis Aachen seit 2009 hält. Mittlerweile ist der Bundestagswahlkreis aber keineswegs mehr garantiert für die Christdemokraten, auch hier sind die Grünen auf dem Vormarsch, was bei der Kommunalwahl 2020 deutlich wurde. Aachen ist grün geworden! Will sich Laschet also eine Wahlblamage ersparen?

Stattdessen will sich Armin Laschet auf Listenplatz 1 der NRW-CDU für die Bundestagswahl wählen lassen. Was nach einer sicheren Nummer klingt, könnte aber nach hinten losgehen! Sollten die Christdemokraten mehr Direktmandate gewinnen als der Partei laut Zweitstimmen zustehen, würde die Landesliste gar nicht greifen! Dann würde Laschet nicht in den Bundestag einziehen.

Armin Laschet als Bundeskanzler:

Er wäre der neunte Regierungschef in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Die CDU stellte bisher fünf Bundeskanzler: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Helmut Kohl und Angela Merkel.

Laschet wäre nach Adenauer erst der zweite Bundeskanzler, der aus Nordrhein-Westfalen stammt.

Armin Laschet: Zieht er gar nicht in den Bundestag ein?

Laut election.de kann die CDU aktuell mit 33 Direktmandaten rechnen, was bei einem Zweitstimmenanteil von 25 Prozent rund 35 Sitze entspricht. Nach dieser Rechnung würden somit die ersten beiden Listenkandidaten in den Bundestag einziehen. Sollten die CDU-Direktkandidaten jedoch erfolgreicher abschneiden und mehr Direktmandate gewinnen, könnte es eng werden für Laschet!

Was könnte dann passieren? Entweder ein anderer CDU-Abgeordneter müsste verzichten, beispielsweise der Aachener Kandidat Rudolf Henke, damit die Liste doch noch greift. Oder Laschet müsste ohne Bundestagsmandat als Bundeskanzler gewählt werden, sofern die Mehrheitsverhältnisse das zulassen.

Das ist möglich. Der Bundeskanzler muss weder Mitglied im Bundestag sein, noch Mitglied einer Partei. Einziges Kriterium: Er muss passives Wahlrecht in Deutschland haben.