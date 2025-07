Antwort auf eskalierende Kriege: Diese Armee ist die stärkste in der EU – Deutschland abgeschlagen

Das Jahr 2025 ist geprägt von globalen Krisenherden. Im Nahen Osten ist der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert, Russland ist nicht an Friedensbemühungen in der Ukraine interessiert und auch der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan hat eine neue Dynamik erfahren. In der Nato ist man sich daher einig, dass künftig mehr Geld in die Verteidigung investiert werden muss. In der EU möchte Deutschland die Federführung übernehmen und laut Bundeskanzler Merz schon bald die größte Armee stellen. Doch davon ist man noch weit entfernt, wie dir diese Fotostrecke zeigen wird.

Stärke in der EU: Deutsche Armee abgeschlagen