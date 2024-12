Habeck und Weidel missachtet: Aufregung um Wahl-Sendungen von ARD, ZDF und RTL

Direkt nach der Vertrauensfrage gab es die Ankündigungen der TV-Sender: ARD, ZDF und RTL laden Kanzler Olaf Scholz und Herausforderer Friedrich Merz zu TV-Duellen ein. Doch wieso eigentlich nur die beiden?

Die Aufregung ist groß, weil Alice Weidel von der AfD und Robert Habeck von den Grünen außen vor bleiben müssen. Für die beiden planen die öffentlich-rechtlichen Sender sogar eine eigene Sendung. Sozusagen der TV-Katzentisch!

Nur Kanzlerduell: Weidel und Habeck spielen bei ARD, ZDF und RTL keine Rolle

Am 9. Februar wird zur besten Sendezeit „Das Duell – Scholz gegen Merz“ im Ersten und im ZDF ausgestrahlt werden. Moderiert von Sandra Maischberger und Maybrit Illner treffen an diesem Sonntagabend der amtierende Kanzler und der Favorit auf seine Nachfolge aufeinander.

Nur eine Woche später, am 16. Februar, wiederholt sich das Treiben beim TV-Duell auf RTL. Dort werden Günther Jauch und Pinar Atalay moderieren. Wiederum sieben Tage später findet die Bundestagswahl statt.

Doch was ist mit Habeck und Weidel? Obwohl die AfD in Umfragen vor der SPD liegt und die Grünen nur knapp dahinter und obgleich beide ebenfalls als Kanzlerkandidaten antreten, sollen sie außen vor bleiben!

„Das Erste und ZDF an der Realität vollkommen vorbei“

Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen, zeigt sich empört. Auf X schreibt sie: „Sagt mal, ARD und ZDF, ist das wirklich ernst gemeint? Nur SPD und CDU einzuladen? Mit freundlicher Unterstützung zurück zur GroKo? Oder was für ein Land soll das abbilden?“

Irene Mihalic, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, wird noch deutlicher: „ARD und ZDF schaffen in einem extrem kurzen und bisher offenen Wahlkampf politische Fakten, die an der Realität vollkommen vorbeigehen. Das ist unter vielen Gesichtspunkten sehr fragwürdig und inakzeptabel.“

Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten stattdessen Robert Habeck und Alice Weidel ein weiteres Duell an. Eine Anfrage an beide sei rausgegangen. Vor der Bundestagswahl 2021 gab es allerdings ein TV-Triell im Fernsehen, also Dreikämpfe mit Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet.