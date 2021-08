Anne Will rudert nach Frage an Cem Özdemir zurück – „War ganz dumm“

Für eine Frage an ihren Gast Cem Özdemir muss ARD-Moderatorin Anne Will heftige Kritik einstecken.

„Wählen in Krisenzeiten – wem trauen die Deutschen das Kanzleramt zu?“, wollte Anne Will am Sonntagabend in ihrer Talksendung wissen. In der Runde saß für die Grünen Cem Özdemir. Doch bei einer Frage protestierte er heftig. Das zeigte Wirkung bei der ARD-Talkmoderatorin.

Anne Will ruderte zurück, als Cem Özdemir gegen eine Frage protestierte. Foto: ARD-Mediathek

Anne Will entschuldigt sich für Frage an Grünen Cem Özdemir – „Das war ganz dumm formuliert“

Anne Will konfrontierte Özdemir mit den nun schwächeren Umfragewerten der Grünen und der Diskussion um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

„War die Flut nicht die spitzenmäßige Vorlage für die Grünen? Oder anders gefragt: Warum ist Ihre Partei nicht in der Lage, eine Kanzlerkandidatur professionell und fehlerfrei durchzuziehen, dass jetzt alle sagen, Annalena Baerbock hat Fehler gemacht, aber ihr ist auch nicht richtig geholfen worden?“

--------------------

Cem Özdemir zu Gast bei Anne Will:

Der 55-Jährige war von 2008 bis 2018 Bundesvorsitzender der Grünen

Zur Bundestagswahl 2017 trat er als Spitzenkandidat an.

2019 wollte er Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen werden, aber seine Kandidatur scheiterte.

Er bezeichnet sich als „säkularer Muslim“ und „anatolischer Schwabe“

Özdemir ist mit der Journalistin Pia Maria Castro verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

--------------------

ARD: Cem Özdemir verpasst Anne Will einen Tadel

Cem Özdemir, der mit dem Amt des Bundesverkehrsministers liebäugeln soll, verpasste Anne Will daraufhin einen Tadel: „Mir geht es schon den ganzen Abend so, dass ich das Gefühl habe, aus der Zeit gefallen zu sein. Eine 'spitzenmäßige Vorlage' ist es für mich nicht, wenn Menschen sterben!“

-------------------

Mehr Politik-Nachrichten:

-------------------

„Nein, okay. Das war ganz dumm formuliert. Da haben Sie vollkommen recht“, ruderte Anne Will noch in der Sendung zurück. Doch auch im Netz sorgt ihre Frage für Empörung.

Absolut richtig. Die Formulierung war unpassend. — Anne Will 😷 (@annewill) August 29, 2021

Ein Twitter-Nutzer kommentierte: „Ich fand das nicht 'ganz dumm formuliert'“, sondern es sei vielmehr „herzlos und zynisch“ gewesen, weil über 180 Menschen ihr Leben und viele ihr Hab und Gut verloren haben. Auch hier sah sich die ARD-Moderatorin gezwungen, eine Klarstellung zu posten: „Absolut richtig. Die Formulierung war unpassend.“

Gegen den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak keilte Anne Will regelrecht zurück, als der ihr eine Medienschelte verpassen wollte.