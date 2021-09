Anne Will: CDU-Mann Rainer Haseloff wird deutlich – „Ein Desaster“

Es sind harte Worte, die der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff am Sonntagabend bei ARD-Talkerin Anne Will fand.

Schon in seinem Anfangsstatement wurde der CDU-Mann mehr als deutlich: „Sollten wir nicht erst mal auch einen Moment nachdenken, was eigentlich passiert ist? Wir als Union: Ganz klar, historisch schlechtestes Ergebnis. In Ostdeutschland ein Desaster.“

Anne Will: Rainer Haseloff wird deutlich – „Ein Desaster“

So landete die Union in den neuen Bundesländern lediglich auf Rang drei. Und auch in Mitteldeutschland sah das Ergebnis nicht besser aus. „Unwahrscheinlich viele Direktmandate der AfD“, so Haseloff weiter. Der 67-Jährige wirkte sichtlich angefasst.

Das ist Rainer Haseloff:

Reiner Erich Haseloff ist ein deutscher Politiker

Er wurde am 19. Februar 1954 in Bülzig geboren

Seit dem 19. April 2011 ist Haseloff Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

CDU-Politiker Rainer Haseloff wurde bei Anne Will deutlich. Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich

Für die beiden großen Volksparteien, also die Union und die SPD, solle es nun um die Frage gehen, so der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, was die Wähler damit sagen wollen. „Wir haben hier ein Ergebnis, wo wir faktisch keinen herausragenden Sieger haben und wo wir politisch im Namen der entsprechenden Parteien sagen müssen, dass die beiden, die vorne liegen, nicht entscheiden, wie zukünftig eine Regierung aussieht, weil es auf jeden Fall Koalitionspartner erforderlich macht“, wird Haseloff deutlich.

Anne Will: Rainer Haseloff bittet um Geduld

Ob die CDU oder aber die SPD nun den Kanzler stellt, sei noch völlig offen, so Haseloff. Fakt sei, so der CDU-Mann: „Diese Minuten oder diese paar Stunden sollten wir uns schon lassen, und deswegen will ich jetzt auch nicht bewerten, wer für was angemeldet hat, sondern das sollten wir mal setzen lassen, das Schlussergebnis angucken und dann muss unter den Demokraten gesprochen werden, was dieses Land jetzt braucht.“

