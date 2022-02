Angela Merkel verliebt als Studentin (21) – seltene Aufnahme aufgetaucht

Angela Merkel war von 2005 bis 2021 die Bundeskanzlerin von Deutschland. In dieser Zeit stand sie durchgehend im Fokus der Öffentlichkeit und hatte kaum private Momente. Doch das ist nun vorbei.

Es gab aber auch eine Zeit, in der Angela Merkel keineswegs so sehr in der Öffentlichkeit stand, wie später an der Spitze Deutschlands. Nun ist ein Foto aufgetaucht, welches die Ex-Kanzlerin in dieser Zeit zeigt.

Angela Merkel seltenes Foto aufgetaucht

Dass Angela Merkel auch ein Privatleben hat, kann dem einen oder anderen zwischendurch mal entfallen sein. Immerhin war sie als Bundeskanzlerin und „Mutti der Nation“ teilweise omnipräsent.

Mehr über Angela Merkel:

Die 67-Jährige wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren.

In der DDR arbeitete sie als Physikerin.

Erst zur Wendezeit wurde sie politisch aktiv, erlebte dann aber einen steilen Aufstieg in der CDU.

Bereits 1991 wurde Merkel erstmals Bundesministerin unter Kanzler Helmut Kohl.

Im Jahr 2000 wurde sie Bundesvorsitzende der CDU und behielt dieses Amt bis 2018.

Von 2005 bis 2021 war sie die erste Bundeskanzlerin Deutschlands.

Doch vor ihrer Zeit in der Führungsriege der CDU gab es auch andere Zeiten. Ein Foto zeigt nun Angela Merkel in den 1970er Jahren, vermutlich im Jahr 1975, mit ihrem ersten Ehemann.

Angela Merkel: Foto zeigt sie mit ihrem ersten Ehemann

1975 war Merkel – damals noch Angela Kasner – 21 Jahre alt und studierte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig Physik. Ebenso wir ihr späterer Ehemann Ulrich Merkel, der auch auf dem Foto zu sehen ist. Von ihm erhielt sie bei ihrer Hochzeit rund zwei Jahre später den heute so bekannten Nachnamen und behielt ihn auch nach ihrer zweiten Hochzeit bei.

Angela Merkel: Foto mit ihrem ersten Ehemann. (Archivbild) Foto: IMAGO / Dieter Bauer

Auf dem Foto sind die beiden Studenten in einem Wald zu sehen. Beide tragen eine für die damalige Zeit typische Schlaghose – von der später so bekannten Merkel-Raute ist noch nichts zu sehen. Kasner lächelt in die Kamera während Urlich Merkel einen eher neutralen Gesichtsausdruck hat. Heute würde Merkel solche Klamotten wohl nicht mehr anziehen. (gb)

Angela Merkel: „Studentenliebe“ – deshalb scheiterte ihre erste Ehe wirklich

Von ihrem ersten Mann ließ sich Angela Merkel nach nur fünf Jahren Ehe wieder scheiden. Warum es einfach nicht funktionierte, erfährst du hier>>>.