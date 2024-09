Wie nah ist das Ampel-Aus? Alle Entwicklungen im Newsblog

Das Wahldebakel im Osten hat das politische Berlin in Aufruhr versetzt. Die Ampel-Parteien ergatterten im Trio in Sachsen lediglich 13,3 Prozent, in Thüringen waren es sogar nur 10,4 Prozent. Die Grünen verabschiedeten sich aus dem Erfurter Landtag, die FDP aus Erfurt und Dresden. Die Rufe nach Neuwahlen aus der Opposition werden lauter – und auch intern rumort es gewaltig.

Abschneiden der Ampel bei den Ostwahlen:

Landtagswahl Thüringen Landtagswahl Sachsen SPD 6,1% 7,3% Grüne 3,2% 5,1% FDP 1,1% 0,9% vorläufige amtliche Endergebnisse der Landtagswahlen

11.15 Uhr: In Thüringen wird keiner der Ampel-Partner an der Regierungsbildung beteiligt sein. Auch der Einfluss in Sachsen wäre, wenn überhaupt, nur marginal. Stattdessen geht der größte oppositionelle Konkurrent, die CDU, als Wahlsieger hervor und könnte mit Kretschmer und Voigt gleich zwei Ministerpräsidenten stellen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die CDU der Ampel ihre Legitimation zum Regieren abspricht. „Die Ampel hat nicht nur verloren. Die Ampel ist eine rauchende Ruine. Wir brauchen nicht nur ein paar andere Köpfe. Was wir brauchen, ist eine Politik in Deutschland, die anders ist“, sagte beispielsweise Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Doch auch Ampel-intern geht man sich nach dem Ostdebakel offensiv an. „Die Leute wollen nicht mehr hören, wer in der Vergangenheit daran schuld war und dass das die schwere Hypothek von Frau Merkel gewesen ist“, so Finanzminister Lindner mit Blick auf die destruktiven Schuldzuweisungen innerhalb der Regierung.

Noch deutlicher wurde SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert – er stellte der Ampel quasi ein Ultimatum aus. „Wir haben jetzt noch zwölf Monate bis zur Bundestagswahl, das heißt, die Zeit wird knapper, um Gesetzesvorhaben durchzubringen. Irgendwann muss man sich dann auch in die Augen gucken und sagen: Hopp oder Top“, so der 35-Jährige.