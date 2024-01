Bezahlt die Ampel Radwege in Peru? Das ist wirklich dran

Die Ampel-Regierung hat in den letzten Monaten ordentlich einstecken müssen. Auch der Sparkurs der Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz bekam viel Gegenwind. Besonders, da in vielen wichtigen Bereichen Geld gespart wird.

Gleichzeitig pumpt die Ampel Geld in neue Radwege in Peru – angeblich. Denn obwohl dieses Gerücht schon länger im Umlauf ist, kam jetzt heraus: Das Ganze ist ein Fake.

Ampel: Radwege in Peru finanziert?

Der Sparplan der Ampel-Regierung steht aktuell unter ordentlichem Druck. Hohe Belastungen für Bürger mit geringem Einkommen, Streichung der Bürgergeld-Anreize und auch das Klimageld fällt ins Wasser. Noch dazu häuft sich der Vorwurf, dass die Koalition aus FDP, SPD und Grüne Radweg in Peru finanziere.

Aufgekommen war das Thema, weil Finanzminister Christian Lindner (FDP) Einsparungen bei der Entwicklungshilfe forderte. Dabei handelt es sich um 12 Milliarden Euro, die Deutschland dafür ausgebe. Davon etwa 315 Millionen Euro für Busse und Radwege in Peru. Viele finden das angesichts des Bundeshaushalts 2024, der viele Kürzungen und Steuer-Erhöhungen enthält, unfair. Der Grund: Die Ampel spare in Deutschland zu viel Geld ein, doch für Projekte im Ausland werfen sie „das Geld zum Fenster raus“. So heißt es zumindest in zahlreichen Internet-Kommentaren.

KEIN Ampel-Kredit für Radwege

Doch was ist an dem Vorwurf dran? Tatsächlich handelt es sich nicht um einen Förderkredit der Ampel-Regierung, der die Fahrradwege in Peru finanziert. Stattdessen stammt er von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Diese gehört zu führenden Förderbanken weltweit und finanziert Peru. Schon 2021 hat die KfW, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, einen Zuschuss über 20 Mio. Euro an die dortige Stadt Lima zum weiteren Aufbau zugesagt.

Grund für den Ausbau ist die starke Luftverschmutzung, die durch die Autos hervorgehen. Durch die geringen Möglichkeiten ist dazu der öffentliche Nahverkehr stark überlastet. Die Radwege sollen den Pendlern mehr Verkehrsoptionen bieten. Neben neuen Wegen in einer Länge von fast 110 Kilometern gehören dazu auch Schilder, Markierungen und Parkplätze.

Allerdings hat die KfW eine Verbindung zu einigen Politikern der Ampel. So gehören unter anderen Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Außenministerin Annalena Baerbock zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats. Dazu hat das Bundesfinanzministerium die Rechtsaufsicht über die KfW.