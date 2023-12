Bauern-Netzstar aus Bayern rechnet mit Ampel ab – „Müssen endlich wieder anfangen, auf den Tisch zu hauen“

In den letzten Wochen musste die Ampel einiges einstecken. Viele sind stark unzufrieden mit ihrer Politik. Auch ein Comedian und Agrar-Influencer teilt seinen Ärger über die Regierung im Internet.

In seinem Video macht er sich auch für seine Kollegen in der Landwirtschaft stark. Sein Beitrag hat viel Zuspruch bekommen, aber auch Kritik.

+++ Dazu interessant: Bürgergeld: Bundeshaushalt 2024 „eine Enttäuschung“ – warum es Empfänger hart treffen wird +++

Internet-Star teilt gegen Ampel aus

Die Ampel-Parteien stehen in bei Umfragen im Keller. Viele sind mit ihrer Politik in Deutschland unzufrieden. So auch ein Comedian und Agrar-Influencer, der seinen Frust auf Instagram in einem Video auslässt: „Ein ganzes Land geht vor die Hunde. 80 Millionen Menschen schauen diesem Industriestaat zu, wie er an die Wand gefahren wird.“

Dann macht er seinem Ärger weiter Luft: „Ich kenne niemanden, der mit der aktuellen Situation zufrieden ist. Wir haben Rekordsteuereinnahmen und schaffen es nicht, dieses Land zum Laufen zu bringen, weil wir alles in die ganze Welt verschenken müssen. Mein Kind bekommt keinen Platz im Kindergarten. Wir müssen endlich wieder anfangen, auf den Tisch zu hauen. (…) Sonst geht dieses Land vor die Hunde.“

Im Video bricht er auch eine Lanze für seine Kollegen aus der Landwirtschaft: „Die Einzigen, die die Courage haben, zu sagen ‚Es reicht‘, sind die Landwirte. Das erklärt auch den tiefen Respekt, den ich für diese Menschen empfinde.“ Die Ampel-Koalition plant nämlich, die Regeln zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung abzuschaffen, um Geld im Bundeshaushalt zu sparen. Die Landwirte fürchten dadurch zusätzliche finanzielle und bürokratische Belastungen, wogegen sie in Berlin vor wenigen Tagen demonstrierten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuspruch und Kritik für Influencer-Video

Unter dem Video bekam der Internet-Star aus Bayern viel Zuspruch.

„Auf den Punkt gebracht“

„Ein Mensch mit Rückgrat! Danke!“

„Ich feier Dich für Deine Worte!“

Mehr News:

Andere sind dagegen weniger überzeugt von dem Statement des Comedians: „Was für ein Schmarrn! Wer dieses Land ‚an die Wand gefahren‘ hat, ist die CDU! Die Ampel muss es ausbaden. Und Kindergartenplätze sind übrigens Ländersache: In Bayern regiert seit ewigen Zeiten CSU. Der kannst Du danken.“ Auch andere machen die Union für die Probleme verantwortlich: „Und wem haben wir das zu verdanken? Mama Merkel, die 16 Jahre gepennt hat.“