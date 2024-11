Ampel-Aus sorgt für Beben – doch ARD & ZDF kriegen es nicht mit

Was für ein Beben in Deutschland! Die Nachricht um die Wiederwahl von Donald Trump als neuer US-Präsident ist am Mittwoch (6. November) gerade erst verdaut, da haut die Ampel am Abend die nächste Eskalation raus. Nachdem Christian Lindner von Bundeskanzler Olaf Scholz Neuwahlen gefordert hatte, soll dieser seinen Finanzminister entlassen haben (alle Infos hier).

Die Nachricht verbreitete sich gegen 20.35 Uhr wie ein Lauffeuer – nur die Öffentlich-Rechtlichen Sender ARD und ZDF schienen von dem Ampel-Aus vorerst nichts mitzubekommen. Anstatt mit einem aktuellen Bericht ging es zunächst mit dem normalen Programm-Plan weiter.

Ampel-Aus findet bei ARD und ZDF nicht statt

Bei den Politik-Nachrichten dieses Mittwochs kann man schon einmal den Überblick verlieren – allerdings vielleicht nicht unbedingt als Öffentlich-Rechtlicher Sender. Gegen 20.35 Uhr ging die Nachricht über die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner durch ganz Deutschland. Doch wer zu diesem Zeitpunkt und den darauffolgenden 30 Minuten ARD oder ZDF im Fernseher anschaute, an dem konnte das Ampel-Aus glatt vorbeigehen.

Statt Live-Schalte vor das Kanzleramt in Berlin sendete die ARD weiterhin den „Brennpunk: Trump gewinnt die Wahl“, in dem Ellen Ehni mit verschiedenen Experten über Trumps Triumph bei der US-Wahl und die Folgen für Deutschland und Europa sprach. Erst gegen 21.05 Uhr wechselte man zu einem neuen „Brennpunkt“ im „Brennpunkt“ und thematisierte die aktuelle Situation im politischen Berlin.

Ampel-Aus: Privater Sender ist schneller

Auch das ZDF reagierte nicht schneller: Dort lief kurz nach Bekanntwerden des Ampel-Desasters weiterhin „Aktenzeichen XY“ (war um 20.15 Uhr gestartet), erst um 21.10 Uhr schaltete man zu einem „ZDF heute“-Live-Spezial mit Philip Wortmann.

Mehr aktuelle Themen:

Im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen Sendern gelang es zum Beispiel WELT TV unmittelbar nach der Lindner-Nachricht, eine Live-Schalte aus Berlin zu senden.