Apple-Deal könnte wegen Trump platzen – Aktie droht Absturz

Die US-Firmen stehen seit dem Amtsantritt von Donald Trump gewaltig unter Druck. Die Zölle haben sich als Bumerang entpuppt. Nicht nur, weil die Absatzmärkte eingebrochen sind, sondern auch, weil die verhängten Maßnahmen die eigenen Produktionsketten konterkarieren. Besonders betroffen ist Apple. Die Aktie hätte sich nach der Bekanntgabe eines China-Deals erholen können, doch erneut grätscht Trump dazwischen.

Das Jahr 2025 ist für die Aktionäre von Apple bis dato kein leichtes. Die Aktie startete auf ihrem Peak, verzeichnet seither jedoch einen konstanten Einbruch. Während das Papier am 2. Januar noch 238,95 Euro wert war, stürzte die Aktie bis zum 9. April auf 161,68 Euro ab. Ein Minus von 32,34 Prozent!

Donald Trump schockt Apple und Alibaba-Aktie

Kurz darauf bahnte sich eine Erholung der Aktie an, welche von einem Deal mit dem chinesischen Tech-Unternehmen Alibaba befeuert werden sollte. Der Deal beinhaltet, dass Alibabas KI auf allen neuen iPhones in China installiert wird. Die Aktie reagierte positiv und feierte bis zum 15. Mai ein Plus von 15 Prozent (190,28 Euro).

„Finanzen.net“ berichtet, dass sich jetzt die Trump-Administration eingeschaltet hat und die Vereinbarung in ein negatives Licht rückt. In Washington würde man befürchten, dass der Deal Alibaba dazu verhilft, seine KI zu verbessern und seine KI-Bots zu streuen. Zudem könne sich Apples Anfälligkeit für chinesische Datenschutzgesetze und Zensur vergrößern, so der Bericht.

Die Konsequenzen folgten prompt. Bis Dienstagvormittag (20. Mai) sackte die Aktie erneut ab. Aktuell (11.20 Uhr) ist sie 184,6o Euro wert, liegt aber noch knapp über dem Vortagesschluss (184,46 Euro). Auch für die Alibaba-Aktie ging es bergab. Von 119,60 Euro (14. Mai, 17.30) ging es runter auf 110,60 Euro (20. Mai, 11.20 Uhr).

