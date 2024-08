Afghanistan: Neue Albtraum-Regeln für Frauen – „Die dümmsten Gesetze der Welt“

Afghanistan ist wieder zurück im barbarischen Zeitalter! Drei Jahre nach dem Abzug der westlichen Truppen aus dem Land, darunter auch der Bundeswehr, gilt wieder die extreme Taliban-Diktatur. Nun wurden neue Gesetze verkündet – für Mädchen und Frauen sind sie der reinste Albtraum.

Das neue Regelwerk sieht vor, dass Frauen praktisch unsichtbar werden müssen. Ansonsten drohen ihnen Strafen.

Taliban wollen, dass Frauen verstummen

So dürfen Frauen in Afghanistan in der Öffentlichkeit nicht mehr reden, rezitieren, laut lesen oder singen, denn ihre Stimme sei „etwas Intimes“. Es ist ihnen verboten, Männer anzuschauen, mit denen sie nicht blutsverwandt oder verheiratet sind. Die neuen Tugendgesetze der Taliban sehen auch vor, dass die Frauen ihr Gesicht gänzlich verhüllen müssen.

Auch Männern machen die Taliban Auflagen. So müssen diese beispielsweise mindestens knielange Hosen und längere Bärte tragen. Bei ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 hatten die Islamisten noch eine moderatere Regierungsform in Aussicht gestellt – das scheint nun vergessen.

Afghanistan-Gesetze: Baerbock erschüttert – „das halbe Land mundtot“

Außenministerin Annalena Baerbock spricht angesichts der Tugendgesetze von „fast 100 Seiten Frauenhass“. Die menschenfeindlichen Regeln würden „das halbe Land mundtot“ machen.

Im Netz zeigen sich viele angewidert über das Regelwerk. Man liest Kommentare wie „Die Taliban müssen wahnsinnig viel Angst vor Frauen haben“. Liberale Muslime pochen darauf, dass diese Form der Staatsführung „nichts mit Islam und Koran zu tun“ habe.

„Die primitivsten, rückständigsten und dümmsten Gesetze der Welt“

Der bekannte Autor Hasnain Kazim, der familiär einen indisch-pakistanischen Migrationshintergrund hat, zeigt sich auf X empört. Sarkastisch kommentiert Kazim: „Herzlichen Glückwunsch. Damit hat Afghanistan die primitivsten, rückständigsten und dümmsten Gesetze der Welt.“

Die britische Politikerin Shabnam Nasimi, die in Afghanistan geboren wurde, ist schockiert: „Frauen in Afghanistan werden ausgelöscht – keine Stimme, kein Gesicht, keine Existenz. Die jüngsten Dekrete der Taliban sind schlicht barbarisch (…). Dies ist nicht nur eine Tragödie in Afghanistan; es ist ein Schandfleck auf dem weltweiten Gewissen, der durch unsere Untätigkeit entstanden ist.“