Deutscher Blogger bereist Afghanistan: Plötzlich suchen ihn die Taliban

Seine Geschichte berührte Zahntausende. Josua ist Anfang 20 und hat eigentlich alles, was man sich als junger Mensch nur wünschen kann – tolle Freunde, ein erfolgreiches Start-Up. Doch als seine Freundin nach Thailand auswandert, kommen ihm Zweifel. Kurzerhand beschließt er, ihr nachzureisen. Jedoch nicht etwa bequem per Flugzeug, sondern zu Fuß, per Anhalter, oder auch mit Bus und Bahn. Via Instagram dokumentierte Josua seine Reise, die ihn auch an entlegene und gefährliche Orte wie beispielsweise Afghanistan führte. Doch dort geriet der Blogger in große Gefahr.

Was war geschehen? Josua hatte in Afghanistan einen Motorradunfall, verletzte sich schwer am Knie. „Ich habe so Schmerzen“, stöhnt der junge Mann in einem seiner Videos. Zum Glück gab es freundliche Einheimische, die ihm direkt halten. Einer von ihnen nahm Josua sogar mit nach Hause.

Blogger reist durch Afghanistan

Dort bekam der Blogger medizinische Hilfe. Problem jedoch: Er durfte das Gebäude, in das ihn die Afghanen gebracht hatten, über drei Stunden hinweg nicht verlassen. „Die Taliban waren nämlich direkt vor der Haustür und haben nach mir gesucht. Und nachdem was die Taliban mit meinem letzten Unfallpartner angestellt haben, konnte ich auch verstehen, dass die Männer nicht wollten, dass ich vor die Tür gehe. Meinem Unfallpartner tat es übrigens übertrieben leid, was passiert ist. Das heißt, nachdem die Taliban weggegangen sind, hat er mich noch zu sich nach Hause eingeladen, wir hatten was zu essen, er gab mir neue Klamotten, und er hat sogar mein Motorrad reparieren lassen.“

++ Abschiebungen: Deal mit den Taliban? Baerbock und ihre Grünen stellen sich quer ++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau seinem letzten Unfallpartner passiert war, das verriet Josua bislang nicht. Das, so der Influencer in einem anderen Video, könne er erst tun, wenn er Afghanistan wieder verlassen habe.

Sein Fazit von dem Land: „Würdest du mich fragen, ob mir Afghanistan gefallen hat, würde ich sagen: Ja. Aber fragst du auf einer tieferen Ebene, würde ich dir sagen, dass es mir jedes Mal das Herz zerrissen hat, wenn ich ein kleines Mädchen auf der Straße lachen sah. Ein unschuldiges Kind, dessen Träume bald ersticken werden, weil sie, sobald sie erwachsen ist, ihre Freiheit verliert. Weil ein Mann, den sie vielleicht nie lieben wird, über ihre Träume bestimmt. In einem System, das Millionen Frauen in Ketten legt, ohne Hoffnung, ohne Ausweg, ohne die Chance auf ein eigenes Leben.“