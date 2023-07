Die neuen Umfragezahlen des ZDF-Politbarometers haben es in sich. Von der schwachen Performance der zerstrittenen Ampel-Regierung um Olaf Scholz scheint vor allem eine Partei zu profitieren – die Alternative für Deutschland (AfD). Das dürfte bei vielen Menschen für Kopfschütteln sorgen. Dabei ist es nicht mal das Umfragehoch der AfD, das sprachlos macht, sondern DIESE Skurrilität.

Das ZDF wollte wissen, wen die Deutschen wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Während die Sozialdemokraten nur noch auf 18 Prozent kämen, würde die AfD erstmals im Politbarometer an der Kanzler-Partei mit einem neuen Höchstwert von 19 Prozent vorbei ziehen. Die Union liege weiterhin auf dem ersten Platz mit 28 Prozent. Die Grünen kommen auf 16 Prozent, die FDP auf sechs Prozent und Die Linke auf fünf Prozent. Doch das ZDF wollte noch mehr wissen. Besonders die folgenden zwei Fragen schein interessant.

AfD: 78 Prozent der Befragten sehen in der AfD rechtsextremes Gedankengut verbreitet

Ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut weit verbreitet? Das bejahen rund 78 Prozent der Befragten, wohingegen 19 Prozent der Befragten diese Frage mit „Nein“ beantworten. Drei Prozent stimmten mit „Weiß nicht“ ab.

Doch besonders DIESE Antwort zu folgender Frage dürfte irritieren: Sehen Sie in der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Das beantworteten die Anhänger der FDP (59 Prozent), der SPD (78 Prozent), der Union (72 Prozent), der Linken (79 Prozent) und der Grünen (mit gar 86 Prozent) erwartungsgemäß mit einem glasklaren „Ja“. So weit so gut.

Doch nun zur Skurrilität: Selbst AfD-Anhänger sehen das genauso. Ja, richtig gelesen. Jeder zehnte AfD-Anhänger sieht in der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Wie bitte? Die AfD als Gefahr sehen und trotzdem wählen wollen? Wie das rein denklogisch zusammengeht, muss wohl noch ergründet werden.