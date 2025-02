AfD-Liveblog zur Bundestagswahl: Ernüchterung bei Wahlparty ++ Erste Prognose ist da!

Mit der heutigen Bundestagswahl fällt die Entscheidung über eine neue Regierung für Deutschland. Schon durch die Umfragen der letzten Wochen zeichnet sich ab, dass die CDU heute wahrscheinlich den ersten Platz belegt, dicht gefolgt von der AfD mit ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Letztere veranstaltet heute eine Wahlparty, bei der auch unsere Reporter vor Ort sind. Alle Entwicklungen der Weidel-Partei zur großen Wahl findest du hier im Liveticker.

AfD im Bundeswahl-Liveblog

18:12 Uhr: Verhaltene Stimmung im Saal

Mit der aktuellen Prognose von 19,5 Prozent schrammt die Partei von Kanzlerkandidatin Alice Weidel an den Umfrageergebnissen von 21 bis 21 Prozent vorbei. Die Stimmung bei den knapp 130 Leuten im Partysaal ist eher verhalten. Stark enttäuscht ist man von dem Prozente-Plus dennoch nicht. Die Partei-Chefin bietet bei ihrer Rede weiterhin eine Koalition an: „Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes umzusetzen“. Ihr Kollege Tino Chrupalla sagte: „Wir haben 100 Prozent zugelegt, wir sind jetzt die politische Mitte.“

18 Uhr: Erste Prognose ist da

Die erste Prognose zur Bundestagswahl ist da. Laut infratest dimap (ARD) kommt die AfD auf 19,5 Prozent. Ein Plus von 9,1 Prozent. Schon im Vorfeld zeichnete sich laut Umfragen ein hohes Ergebnis für die Partei der Kanzlerkandidatin Alice Weidel ab. Dort stand die AfD bei 20 bis 21 Prozent.

17:30 Uhr: Protest vor AfD-Party

Die AfD-Wahlparty im Märkischen Viertel von Berlin wird von Protesten begleitet. Nach Angaben der Polizei sind circa 100 Leute vor Ort, angemeldet waren weniger.

17:20 Uhr: AfD bereitet Wahlparty vor

Die AfD bereitet sich auf die Wahlparty in Berlin für 18 Uhr vor. Dafür werden schon fleißig Steaks für die Gäste gegrillt. Die Partei stellt sich zur Bundestagswahl offenbar auf hohe Ergebnisse ein. So sagte AfD-Vize Peter Boehringer der „Bild“: „Ich rechne damit, dass wir uns verdoppeln und ganz klar der große Wahlsieger sein werden.“

23.02.2025, Berlin: Ein Mann löscht Steaks mit Bier beim Grillen bei der Wahlparty der Alternative für Deutschland in der Bundesgeschäftsstelle der AfD. Am Sonntag findet die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Julian Stratenschulte/dpa

16:25 Uhr: Elon Musk macht weiter AfD-Werbung

Zur Bundestagswahl sitzt Elon Musk nicht still. Der umstrittene Tech-Milliardär rührt weiter die Werbetrommel für die Rechtsaußen-Partei. Am Nachmittag teilte er einen englischsprachigen Post eines X-Nutzers: „Deutschland. Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie die AfD. Dein Leben hängt davon ab.“ Der Trump-Kumpel kommentierte diesen Post mit „Ja“. Schon zuvor hatte Musk eigentümliche Pro-AfD-Posts geteilt, wie eine Alice Weidel in Ritterrüstung.