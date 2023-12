Parfüm-Star Jeremy Fragrance im AfD-Dunstkreis! Skandal-Fotos aufgetaucht

Der berühmte Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (bürgerlicher Name: Daniel Schütz) sorgt für Schlagzeilen. Er posierte auf seinem Instagram-Account mit Figuren der radikal rechten Szene mit AfD-Verbindung.

+++ Unbedingt lesen: AfD-Politiker Höcke macht Andeutung über kommenden Bürgerkrieg: „Wenn es hart auf hart kommt“ +++

Unter anderem der „Spiegel“ berichtet darüber, dass sich Fragrance in einem Instagram-Post mit Alexander Kleine alias Alex Malenki („Identitäre Bewegung“) und David Bendels (Chefredakteur des AfD-nahen „Deutschlandkurier“) ablichten ließ. Zudem posierte er auf dem selben Event mit dem rechtspopulistischen Politiker Gerald Grosz aus Österreich.

Millionen Follower im Netz – Zielgruppe für die AfD?

Fragrances Erfolg begann 2014 mit seinem YouTube-Kanal, der mittlerweile 2,19 Mio. Follower hat. Auf TikTok kommt er sogar auf 7,3 Millionen Follower, auf Instagram 1,2 Millionen. Eine vor allem junge Zielgruppe – auf die auch die AfD scharf sein dürfte!

+++ Interessant: Mann namens Ali wollte in die AfD – jetzt macht er Rückzieher: „Ich spiele keine Opferrolle“ +++

Nicht nur in der Parfümwelt, sondern auch in der rechten Szene scheint der Influencer Anklang zu finden. So wurde er nun auf die Gala des New York „Young Republican Clubs“ eingeladen – bei der Ex-Präsident Donald Trump der Hauptredner war.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Event tummelten sich weitere bekannte Rechtsaußen-Gesichter. So der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah sowie Kay Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Bei der AfD löst der Auftritt von Fragrance im Dunstkreis der Partei offenbar Freude aus. Björn Höckes Büroleiter im thüringischen Landtag feierte das Foto auf X (früher Twitter) als „metapolitischen Erfolg“.

Weitere interessante Nachrichten:

Zuletzt wurde bekannt, dass der Molkerei-Milliardär Theo Müller einen regen Austausch mit AfD-Chefin Alice Weidel pflegt. Gelingt es der Partei nun mehr und mehr ein einflussreiches Netzwerk zu bilden?

Heftige Folgen für den Influencer

Die Fotos haben derweil ein Nachspiel für den Influencer! Wie „Business Insider“ berichtet, nimmt Sky eine Doku mit Fragrance nun umgehend offline. Sein Verlag Heel (Buch: „Power, Baby! Die Jeremy-Fragrance-Story“) beendet die Zusammenarbeit mit ihm.

+++ Lesenswert: Bündnis mit AfD: Bildet sich gerade im Geheimen eine neue rechte Partei? +++

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.