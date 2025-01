Ist Weidel auf IQ-Hochstapler reingefallen? Seltsame AfD-Geschichte kursiert im Netz

Sogar Alice Weidel teilt die Meldung zunächst auf X am Mittwochabend (15. Januar), löscht den Post dann aber rasch wieder, als ihr die Sache offenbar zu windig wird! Der Südkoreaner Dr. YoungHoon Kim unterstützt die AfD – angeblich soll es sich bei ihm um den schlausten Menschen der Welt handeln, mit einem IQ-Wert von sagenhaften 276. Doch vieles erscheint sonderbar an dieser Geschichte. Ist die Kanzlerkandidatin auf einen Hochstapler reingefallen?

Allein schon ein Blick auf die Aktivitäten des Mannes im sozialen Netzwerk X irritiert. Wieso sollte ein Südkoreaner derart energisch und zuletzt praktisch stündlich AfD-Inhalte teilen und sich als totaler AfD-Fanboy inszenieren? So findet sich auf seiner X-Timeline beispielsweise ein Bild, auf dem steht: “Germany of AfD & Alice Time – GOAT”. GOAT steht für “Greatest of All Time”, die Größte aller Zeiten. Dazu schreibt das angebliche Superhirn: “Ich bin sicher, Sie werden die großartigste Frau der Welt sein.” Drunter macht er es nicht.

IQ-Rekordhalter unterstützt Weidel: Wer ist Dr. YoungHoon Kim?

Hat YoungHoon mit all seinen mutmaßlichen Fähigkeiten und Begabungen nichts Bedeutsameres zu tun, als seinen Tag auf X zu verbringen und sich mit voller Energie in den deutschen Wahlkampf zu stürzen? Aber auch von diesen Aktivitäten abgesehen, wirkt die Geschichte seltsam. Es finden sich fast keine seriösen Beiträge im Netz über den angeblich cleversten Menschen der Welt, nicht mal ein Wikipedia-Eintrag über ihn existiert bislang.

Müsste es nicht unzählige internationale Presseartikel geben, wenn ein Mensch auf einen IQ-Wert von 276 kommt? Zur Einordnung: Bisher galt der Mathematiker Terence Tao mit einem IQ-Wert von 230 als intelligentester lebender Mensch. YoungHoons IQ-Wert wäre also ein enormer Sprung in bisher nicht erreichte Höhen.

Erstmals findet sich in der englischsprachigen koreanischen Zeitung “The Korea Herald”, datiert auf den 18. Juli 2024, eine Meldung, wonach YoungHoon laut einer Pressemitteilung des World Mind Sports Council den IQ-Rekord gebrochen habe.

Im Oktober 2024 schreibt dann “Reader’s Digest” in einen Artikel über 50 Menschen mit dem höchsten IQ der Welt: “Im April 2024 behauptete die Giga Society, eine Gruppe für Menschen mit einem IQ über 190, dass der Südkoreaner YoungHoon Kim mit einem IQ von 276 den höchsten IQ der Welt habe.”

AfD-Fanboy: Recherche weckt Zweifel an der ganzen Geschichte

Jetzt kommt es: Dr. YoungHoon Kim ist laut der Internetseite genau dieser Society “das höchste Mitglied der Giga-Gesellschaft” – also selbst der Chef! Allerdings gibt es zwei gleichnamige Giga Societys für Hochbegabte. Die andere Gesellschaft warnt wiederum auf ihrer Internetseite: „Es ist bekannt, dass von Betrügern gegründete Internetgruppen den Namen ‚Giga Society‘ oder eine Variante oder Falschschreibung davon unbefugt verwenden. Solche Gruppen sind nicht mit der Giga Society verbunden und die Mitgliedschaft in ihnen berechtigt unter keinen Umständen dazu, sich als Mitglied der Giga Society zu bezeichnen.“ Tatsächlich lässt sich feststellen, dass die Internetseite, die vor Betrügern warnt, schon seit 2009 besteht, während die andere Seite erst 2022 erstellt wurde.

Südkoreaner buhlt um Elon Musks Gunst – deswegen sein Einsatz für Weidel?

Seit November ist der Account von YoungHoon auf der Plattform X registriert. Am 29. und 30. Dezember tritt er dann dort richtig in Erscheinung, geht mit seinem IQ-Rekord hausieren – und schleimt sich bei Elon Musk ein (siehe Tweet hier): “Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu kommunizieren @elonmusk. Als anerkannter Mensch mit dem höchsten IQ der Welt möchte ich Sie offiziell wie folgt definieren: ‘Elon Musk ist der klügste Mensch auf dem Planeten.’”

Kurz darauf bekommt er mit, dass der Tech-Milliardär für Alice Weidel und die AfD Werbung macht – und schließt sich dem am 10. Januar an. Er unterstütze die AfD, teilt er auf X mit. Um weiter um die Gunst von Musk zu buhlen?

Am 14. Januar greift der AfD-nahe “Deutschland-Kurier” diese Meldung auf – und einen Tag später geht sie dann endgültig rum in AfD-Kreisen und selbst Alice Weidel jubelt zunächst.

Unabhängig davon, wie hochintelligent YoungHoon Kim tatsächlich ist, bleibt bislang völlig unklar, ob er überhaupt Kenntnisse über die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland hat, die seiner Einschätzung und Wahlempfehlung ein besonderes Gewicht verleihen würden.