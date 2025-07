AfD hat es auf Bundesland abgesehen – hier will sie großen Wahlsieg einfahren

Im vergangenen Jahr hat die AfD in den Ost-Bundesländern hohe Ergebnisse erzielt. Bei den nächsten Landtagswahlen 2026 macht sich die Rechts-Partei genauso viele Hoffnungen. In Sachsen-Anhalt will sie die absolute Mehrheit bekommen.

AfD will Sieg in Sachsen-Anhalt

Die AfD will bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 die absolute Mehrheit erlangen. Wie die „Bild“ berichtet, will die Rechts-Partei ein Wahlergebnis zwischen 42 und 44 Prozent einfahren. Das Ergebnis könnte laut Patrick Harr, Sprecher der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, schon für eine Alleinregierung reichen. Bedingung wäre aber auch, dass genug Parteien an der Fünfprozenthürde scheitern würden, da dann die Grenze für die absolute Mehrheit der Sitze niedriger ist.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, plant die Partei rund 1,5 Millionen Euro in den Landtagswahlkampf 2026 zu investieren. Das wäre fast doppelt so viel wie bei der Landtagswahl 2021. Harr versprach am Rande eines Treffens der ostdeutschen AfD-Fraktionschefs, einen „Wahlkampf, wie es ihn in Sachsen-Anhalt noch nie gab.“

Neben Sachsen-Anhalt stehen 2026 auch Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz an. Während die AfD in allen fünf Ländern auf ein starkes Ergebnis hofft, sieht sie in Sachsen-Anhalt die größten Chancen. Bei der Bundestagswahl 2025 kam die Partei dort auf 37,1 Prozent, ihr drittbestes Ergebnis bundesweit. Auch bei der Europawahl lag sie mit 30,5 Prozent deutlich vor der CDU. Trotz der Erfolge müsste die AfD ihr Landtagswahlergebnis von 2021 aber mehr als verdoppeln. Damals holte sie 20,8 Prozent und lag klar hinter den Christdemokraten.

Die Partei sei laut „Bild“ sogar schon dabei, die Besetzung von Ämtern zu klären. Das betreffe nicht nur Ministerposten und Staatssekretäre, sondern auch Abteilungsleiter der einzelnen Ministerien und Führungskräfte der Landesbehörden.