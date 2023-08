AfD: „Ich bin Nationalsozialist! Sie können mich am Arsch lecken!“ – Bei Parteibasis liegen die Nerven blank

Sie brüllen, sie motzen, sie drohen: Trotz eines aktuellen Umfragehochs gibt sich die AfD-Basis im hessischen Wahlkampf äußerst angespannt und aggressiv. Erneut sind Medienvertreter und politische Gegner für sie ein rotes Tuch.

Aufnahmen zeigen nun, mit wie viel Schaum vor dem Mund AfD-Anhänger reagieren, wenn ihnen etwas nicht passt. Und vor allem auch, wie offen mancher seine wahre Gesinnung preisgibt – und dennoch im Kreis der Partei willkommen geheißen wird.

AfD-Basis unter Spannung wie Boxer vor der ersten Runde

Das Jugendvideoprojekt hessencam setzt sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. So auch im hessischen Rabenau (Landkreis Gießen) – wenige Wochen vor der Landtagswahl. Dort filmt das Kamerateam vor einem Dorfgemeinschaftshaus, in dem eine AfD-Veranstaltung mit dem Co-Landesvorsitzenden Andreas Lichert stattfindet. Die Nerven der Parteianhänger liegen blank. Zwei Personen versuchen das Kamerateam einzuschüchtern und Aufnahmen auf öffentlicher Straße hitzig zu verhindern.

Ein anderer Mann beschimpft den SPD-Bundestagsabgeordneten Felix Döring, dessen Kleintransporter vorbeifährt, als „Dr. Mengele“. Josef Mengele war Lagerarzt im KZ Auschwitz-Birkenau und dort verantwortlich für menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen sowie die Selektionen vor Vergasungen. Die Begründung für den abscheulichen Vergleich hat mit der Corona-Politik zu tun: „Dieser Verbrecher hat für die Impfpflicht gestimmt!“

AfD-Anhänger bekennt sich offen als Nazi – „Am Arsch lecken!“

Den Vogel aber schießt ein Senior ab, der strammen Schrittes zur AfD-Veranstaltung marschiert. Er bekennt offen vor der Kamera: „Ich bin Nationalsozialist! Sie können mich am Arsch lecken!“ Obwohl er sich offen als Verfassungsfeind bekennt, wird der Mann in Empfang genommen.

CDU-Abgeordneter: „Politische Hölle“

Die Reaktionen auf das Video fallen deutlich aus. Der Clip macht auf X (früher Twitter) die Runde. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dennis Radtke teilt das Video und schreibt dazu: „Knapp 90 Sekunden Einblick in die politische Hölle der AfD. Solche Typen in Verantwortung? Unvorstellbar.“

In aktuellen Umfragen liegt die AfD bundesweit bei 19 bis 21 Prozent. Sie wäre damit zweitstärkste Kraft hinter der Union. In Hessen jedoch lag die AfD zuletzt bei einer Civey-Umfrage bei 15 Prozent – das wäre nur ein leichter Zugewinn im Vergleich zur Wahl 2018, bei der die Partei bereits 13,1 Prozent holte. Die Wahl findet am 8. Oktober statt.