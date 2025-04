AfD erstmals vor Union: Weidel siegessicher – „Der politische Wandel wird kommen“

Die deutsche Politiklandschaft ist erschüttert. Während CDU und SPD ihre Koalition in trockene Tücher gebracht haben, ist die AfD in den Umfragen so hoch wie nie. Sie steht erstmals über den Umfragewerten der Union, die mit Friedrich Merz schließlich den Kanzler stellen soll.

Während alle Blicke auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin gerichtet sind, sorgt eine aktuelle Ipsos-Umfrage für Aufsehen: Erstmals überholt die AfD die Union aus CDU und CSU auf Bundesebene. Laut dem Meinungsforschungsinstitut liegt die AfD bei 25 Prozent, während die Union fünf Prozentpunkte verliert und auf 24 Prozent fällt – ihr schlechtester Wert seit drei Jahren.

Wahl-Umfrage schockit Deutschland: AfD führt vor der Union

Diese Entwicklung trifft CDU-Chef Friedrich Merz besonders hart. Während er mit der SPD um die Ministerien handeln muss, um eine schwarz-rote Bundesregierung zu bilden, gerät seine Position durch das Erstarken der AfD ins Wanken. Merz, der als designierter Bundeskanzler gilt, muss nun nicht nur die internen Reihen schließen, sondern auch das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen.

Die SPD verharrt derweil stabil bei 15 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt und liegen zusammen mit der Linken bei jeweils 11 Prozent; letztere gewinnt zwei Punkte und erreicht ihren besten Stand seit Dezember 2016. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt bei der Fünf-Prozent-Hürde, während die FDP bei vier Prozent stagniert und somit den Bundestagseinzug verpassen würde.

Die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel schrieb zu den Ergebnissen der Sonntagsfrage auf X: „Das erste Mal in der noch jungen Geschichte der AfD sind wir stärkste Kraft in Deutschland. Danke für das große Vertrauen – der politische Wandel wird kommen!“

Merz verliert die Kontrolle

Diese Zahlen verdeutlichen eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Parteien der ehemaligen Ampel-Regierung und auch mit der CDU/CSU. Ein Rechtsruck in der politischen Landschaft Deutschlands ist spätestens jetzt empirisch belegbar. Die AfD profitiert von dieser Stimmung und kann sich als ernstzunehmende Kraft positionieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Union auf diesen Rückschlag reagieren wird und ob sie in der Lage ist, verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Friedrich Merz‘ Politik hat sich deutlich von Angela Merkels Kurs entfernt. Er wollte Wähler am rechten Rand ansprechen und AfD-Wähler zurückgewinnen. Stattdessen hat er die politische Agenda der AfD als vernünftige politische Lösung erscheinen lassen, und die Wähler haben sich für das „Original“ entschieden, so der Vorwurf aus den linkeren Parteien.