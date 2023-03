Zoo: Grausame Aufnahmen aus Löwen-Gehege aufgetaucht! „Kurz vor dem Tod“

Einfach unfassbar! Es sind grausame Szenen, die sich in einem Zoo in Nigeria abspielen. Ein Löwe benötigt dringend Hilfe.

Das Tier liegt in seinem Gehege auf dem Boden – ist völlig ausgemergelt und schwach. Selbst der Versuch, den Löwen zu füttern, misslingt aufgrund seiner elenden Lage.

Was auch erschreckend ist: Im Zoo befinden sich noch weitere Tiere, die völlig am Ende ihrer Kräfte sind.

+++ Zoo-Ausbruch! Vandalen öffnen Gehege – seitdem müssen reihenweise Tiere sterben +++

Zoo: Schreckliche Aufnahmen aus Löwen-Gehege

Schockierend und traurig zugleich sind die Bilder aus dem Zoo in Nigeria. Ein Video zeigt einen fast verhungerten Löwen, der von einem Wärter mit einem Fleischspieß gefüttert werden soll. Doch er ist zu schwach und dürr, um aufzustehen, fällt einfach wieder um. Und er ist nicht das einzige unterernährte Tier in dem Zoo.

Laut „Focus.de“ sollen noch drei weitere Löwen in einem ähnlich miserablen Zustand sein. Und auch fünf Hyänen nagen fast am Hungertod. Drei Krokodile, drei Strauße und einige Primaten hausen ebenfalls unter den schlimmsten Bedingungen in dem Zoo in Nigeria – zu schwach, um etwas um sich herum wahrzunehmen. Sie alle brauchen dringend Hilfe von außerhalb.

Denn dem Zoo fehlen sämtliche Mittel, um die Tiere artgerecht zu versorgen, geschweige denn tierärztliche Hilfe zu besorgen. Und die haben die Zoo-Bewohner bitter nötig!

Zoo: Tiere brauchen dringend Hilfe

Jetzt bittet die deutsche Tierschutzorganisation Wild at Life e.V. mit Sitz in Nigeria die Menschen um Hilfe, für den Zoo und die Tiere zu spenden.

Weitere News:

Über die extra eingerichtete Spendenseite fundrazr.com/nigerianzoo – dort ist auch ein Bild des Löwen zu sehen – kann man Spenden hinterlassen und den Tieren hoffentlich helfen. Auf der Seite heißt es: „Löwen und andere Tiere stehen in Nigeria kurz vor dem Tod – bitte helfen Sie mit!“