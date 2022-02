Zoo: Schockierender Vorfall! Mutter lässt Tochter (3) in Bärengehege fallen

Einfach unfassbar, was in einem Zoo in Usbekistan passiert ist...

Eine verzweifelte Frau soll ihre dreijährige Tochter im Zoo absichtlich in ein Braunbär-Gehege fallen gelassen haben!

Zoo: Unfassbar! Frau lässt Tochter (3) in Bärengehege fallen

Ereignet hat sich der entsetzliche Vorfall am Wochenende im Zoo der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Vor den Augen der anderen Tierpark-Besucher ließ eine Frau ihr dreijähriges Kind rund fünf Meter tief in den Graben eines Bärengeheges fallen!

Der Bewohner der Anlage, der kaukasische Braunbär Zuzu sah sich das kleine Kind kurz darauf genauer an, beschnüffelte es – doch dann machte er überraschenderweise kehrt und ließ das Mädchen in Ruhe! Viele hätten wohl damit gerechnet, dass das Tier das Kind womöglich angreifen würde.

Schock-Vorfall in einem Zoo in Usbekistan! Ein kleines Mädchen (3) wurde in ein Bärengehege geworfen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / All Canada Photos | Don Johnston

Zoo: Kind schwer verletzt – Mutter wird „versuchter Mord“ vorgeworfen

Das Schicksal der dreijährigen Tochter ist schockierend! Das Kind erlitt bei dem Sturz eine offene Schädel-Hirn-Verletzung und eine Gehirnerschütterung! Der Zoo hat sich bereit bereit erklärt, alle Kosten der medizinischen Behandlung zu übernehmen.

Später veröffentlichte das usbekische Ministerium für Familienunterstützung weitere Details zu dem Vorfall. Die Mutter sei arbeitslos, habe noch ein weiteres Kind, erhalte Sozial- und Rechtshilfe – und habe offenbar die Abreise ihres Mannes nach Russland emotional nicht verkraften können.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen versuchten Mordes gegen die Mutter. Laut „snanews.de“ drohe der Frau eine Freiheitsstrafe von mindestens 15 Jahren. (at)