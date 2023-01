Zoo in Alarmbereitschaft! Wildkatze bricht aus Gehege aus

Man kann von einem Zoo halten, was man will. Während Tierschützer die Lebensbedingungen in den Gehegen kritisieren, erfreuen sich trotzdem viele Menschen an den Lebewesen.

Im Zoo leben zahlreiche Tiere unterschiedlichster Arten und von allen möglichen Kontinenten. Dass da auch mal etwas schiefgeht, bleibt nicht aus.

Zoo startet aufwendige Suchaktion

Im US-Bundesstsaat Texas mussten sich die Zoo-Besucher gedulden. In Dallas blieben die Pforten zur Anlage am Freitag, 13. Januar, nämlich geschlossen. Auf Twitter sprachen die Betreiber von einer ernsten Situation. „Einer unserer Nebelparder war nicht in seinem Gehege als das Team am Morgen ankam“, erklärt der Zoo.

Die Großkatze stammt aus dem südöstlichen Asien und sieht einem Leoparden sehr ähnlich. Der Nebelparder ist jedoch kleiner und hat größere, nebelhafte Flecken, denen er seinen Namen verdankt.

Obwohl das Lebewesen als ungefährlich eingestuft wird, machten sich die Pfleger sofort auf die Suche nach der entlaufenen Wildkatze. Dabei erhielten sie Unterstützung von der örtlichen Polizei in Dallas. Als oberste Priorität galt es, den Nebelparder möglichst unbeschädigt zurück in sein Habitat zu locken.

Die Suche verlief mehrere Stunden lang erfolglos, sodass der Zoo die Menschen in Dallas in den Prozess einbeziehen musste. Anwohner sollten Fotos machen und sich an die Pfleger wenden, wenn sie die Katze sehen.

Zoo spricht Warnung für Anwohner aus

„Um Sie zu beruhigen: Wenn sie das Gelände verlassen haben soll, stellt sie trotzdem keine größere Gefahr für Ihre Haustiere dar, als die anderen Tiere, die in Nord-Texas angesiedelt sind und durch unsere Nachbarschaft streifen. Wenn sie sich allerdings sicherer fühlen, bringen Sie ihre Haustiere ins Haus“, twitterte der Zoo.

Wenig später folgte dann die frohe Botschaft: Der Nebelparder konnte ohne weitere Umstände gesichert und zurück ins Gehege transportiert werden. Insgesamt dauerte der Einsatz über acht Stunden.