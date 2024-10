Zeitumstellung auf Winterzeit steht bevor – mit diesen unangenehmen Folgen

Wettertechnisch hat der Herbst schon voll zugeschlagen. Statt Flip-Flops und Bikini sind jetzt Winterjacke und Schal Pflicht. Vielen Menschen graut es davor, wenn die Tage wieder kürzer werden. Und dann gibt es ja noch die Zeitumstellung!

Viele von uns finden sie unnötig, einige von uns haben mir ihr kein Problem: Die Rede ist von der Zeitumstellung. Schon am 27. Oktober heißt es: Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Doch was für Folgen hat das für unseren Körper?

Symptome wie bei einem Jetlag

Eine Stunde mehr oder weniger macht ja wohl nicht so viel aus, denken sich viele. Doch an unserem Körper zieht die Umstellung nicht so einfach vorbei, wie man denken könnte. Wie das Onlineportal „infranken.de“ berichtet, hatten 2019 etwa 29 Prozent der 1000 befragten Menschen gesundheitliche Probleme, nachdem die Uhr umgestellt wurde. Unter den Frauen waren es sogar 35 Prozent, wie eine Umfrage der Krankenkasse DAK ergab.

Die Symptome gleichen dabei häufig einem Jetlag. Das bestätigt jetzt auch eine Studie zur Zeitumstellung am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Feststellung der Forscher: Der Mensch hat tatsächlich eine innere Uhr! Unser Körper orientiert sich ans Tageslicht, passt dementsprechend den Schlaf-Rhythmus an. Wird es dunkel wird Melatonin ausgeschüttet. Man wird müde. Bei Licht wird Cortisol produziert, was wiederum wach macht.

Zeitumstellung bringt Schwierigkeiten mit sich

Die Zeitumstellung bringt diesen Rhythmus durcheinander. Wie schnell sich der Körper an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt, hängt von Körper zu Körper ab. Manche brauchen zwei Tage, andere wiederum zwei Wochen.

Häufige Beschwerden im Zusammenhang mit der Zeitumstellung sind zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, schwankende Herzfrequenz, depressive Verstimmungen und Gereiztheit. Gibt deinem Körper also etwas Zeit, sich an die Umstellung zu gewöhnen.