Zeitumstellung: Gefahr im Straßen-Verkehr! Diesen Fehler machen Autofahrer im Herbst immer wieder

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober ist es wieder so weit. Die Zeitumstellung steht an. In welche Richtung wird die Uhr noch mal gestellt? Das fragen sich viele. Obwohl es ein paar Eselsbrücken gibt, kann man es sich dennoch nie richtig merken. Zur Winterzeit werden die Uhren zurückgestellt. Das heißt also von 3 Uhr nachts auf 2 Uhr. Bitte nicht vergessen!

Was man vor allem als Autofahrer aber auch nicht vergessen sollte, ist die Gefahr die jetzt wieder im Straßenverkehr herrscht. Wir klären auf.

Zeitumstellung: Gefahr im Straßenverkehr! Vermeide diesen Fehler

Die meisten Leute sind genervt von der Zeitumstellung. Entweder weil sie einfach durcheinander kommen oder sie danach erstmal unter Schlafproblemen leiden. Doch bisher bleibt die Umstellung bestehen. So wie auch in diesem Jahr in der Nach zu Sonntag (27. Oktober). Aber nicht nur Menschen haben Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung, vor allem Tiere könnten jetzt echte Probleme bekommen.

Damit sind vor allem Wildtiere gemeint. Denn sie kennen logischerweise keine Zeitumstellung und sind weiterhin bei der morgendlichen und abendlichen Dämmerung unterwegs auf Futtersuche, wie „t-online“ berichtet. Doch vor allem morgens kreuzt sich das nun wieder mit dem typischen Berufsverkehr. Da kann es ganz schnell zu einem Wildunfall kommen.

Um die Zeit wird es besonders kritisch

Rehe, Füchse, Hirsche und Co. sind meist zwischen 7 und 9 Uhr am Morgen unterwegs. Abends liegen die Unfallschwerpunkte zwischen 18 und 21 Uhr. Also passt als Autofahrer nach der Zeitumstellung besonders auf die Wildtiere am Straßenrand auf.

Und was könnt ihr tun, um Unfälle dieser Art zu vermeiden? Wichtig ist erstmal von vornherein vorausschauend zu fahren und immer den Straßenrand im Blick zu behalten. An unübersichtlichen Stellen solltet ihr den Fuß vom Gas nehmen und besonders aufmerksam bleiben. Zu eurem eigenen und zum Schutz der Tiere.

