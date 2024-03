Zeitumstellung: Frau gibt uns allen irren Tipp – „Lass die Sommerzeit ausfallen!“

Auch wenn die meisten an Ostern frei haben und die Zeit mit der Familie genießen können, werden einige von ihnen mit schläfrigen Augen die Ostereier suchen müssen. Der Grund? Die Zeitumstellung raubt allen Menschen eine Stunde Schlaf. Der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit und wieder zurück ist bei fast allen Europäern zweimal pro Jahr ein hitziges Diskussionsthema. Und das zurecht.

Denn obwohl die Zeit eigentlich bis spätestens 2021 ein letztes Mal umgestellt werden sollte, müssen am 31. März 2024 – drei Jahre später – nun doch alle erneut an der Uhr drehen. Eine Frau gibt derzeit in den sozialen Netzwerken einen irren Tipp, mit dem ein für alle Mal Schluss mit dem Wechsel wäre.

Zeitumstellung: Ist dieser Tipp sinnvoll?

Während die Politik nach wie vor diskutiert, wie es mit der Zeitumstellung nun weitergeht, steht für „Fräuleinzeit“, wie sich die besagte Userin auf Social Media nennt, schon lange fest: „Die Sommerzeit ist gescheitert (…) und eigentlich ist das auch schon beschlossene Sache!“ In einem neuen Beitrag auf der Plattform Instagram erklärt sie, wieso die Abschaffung der Zeitumstellung sowohl im Sinne der Wirtschaft als auch für die Gesundheit schon lange überfällig ist.

„Kein Jetlag bei der Umstellung, kein Leben in einer ,falschen‘ Zeitzone, keine Schlafbeeinträchtigung und mehr Energie“, schreibt sie unter ihrem neusten Beitrag und fordert ihre Community dazu auf, sich mit ihr gemeinsam in diesem Jahr bewusst gegen die Zeitumstellung zu entscheiden. Mit der Begründung, es gebe gar keinen logischen Grund, weiter Jahr für Jahr an der Uhr zu drehen und die Abschaffung scheitere hauptsächlich an bürokratischen Hürden, sorgt sie für ordentlich Wirbel in der Kommentarspalte.

„Und dann einfach zur falschen Zeit auf der Arbeit sein oder was“, witzelt einer der User in den Kommentaren. „Top. Abmahnung vom Chef kommt dann genauso schnell, wie man deinen „Tipp“ umgesetzt hat“, schreibt ein anderer. Doch es gibt auch Befürworter. „Ich würde gerne mitmachen“, heißt es von der anderen Seite.

Grundsätzlich gilt: Egal ob Befürworter oder Gegner – Die Abschaffung der Zeitumstellung wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Der Grund? Deutschland trifft diese Entscheidung nicht alleine, sondern in Absprache mit den anderen EU-Ländern, deren Bewohner gegebenenfalls stärker von einer Abschaffung betroffen wären als die Bewohner hierzulande.