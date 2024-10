Zeitumstellung längst abgeschafft! HIER musst du höllisch aufpassen

Nicht mehr lang und wir gewinnen wieder eine Stunde. Denn am 27. Oktober werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Auf vielen Digitalgeräten wie Smartphones oder Laptops findet die Zeitumstellung heutzutage schon ganz automatisch statt, sodass wenig Risiko zum Verschlafen besteht.

Während die Zeitumstellung in Deutschland nicht wegzudenken ist, staunt man in anderen Ländern nicht schlecht. Denn hier stellt man schon längst keine Uhren mehr um. Gerade für Touristen kann das aber schnell zum Problem werden.

Zeitumstellung: Deutschland als Vorreiter

In Deutschland und Österreich-Ungarn wurde ursprünglich als Erstes an den Uhren gedreht. 1916 waren sie die ersten Länder, in denen die Zeitumstellung auf Sommerzeit eingeführt wurde. Erst 80 Jahre später wurde sie in allen EU-Ländern ausgerollt und findet seitdem am jeweils letzten Sonntag im März und Oktober statt.

Auch abseits der Europäischen Union wird in einigen Ländern an der Uhr gedreht. So gibt’s die Zeitumstellung laut „Travelbook“ in Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Libanon, Liechtenstein, Marokko, Mazedonien, Republik Moldau, Monaco, Montenegro, Norwegen, San Marino, der Schweiz, Serbien, Ukraine und Vatikanstadt.

HIER müssten Touristen vorsichtig sein

Einige Länder haben sich in der Vergangenheit aber bewusst gegen das Umstellen der Uhren entschieden beziehungsweise die Regelung im Laufe der Zeit abgeschafft. So wird in Island generell nicht an den Uhren gedreht, weil das Land so weit oben im Norden liegt, dass man bereits 21 Stunden Tageslicht hat. Mit der Zeitumstellung würde man diesen Zeitraum nur künstlich verlängern.

In Russland hat man sich dagegen 2014 dazu entschieden, das Sommerzeit-Winterzeit-System abzuschaffen. Seitdem gilt hier das ganze Jahr über die Winterzeit als Normalzeit. Grönland entschied sich im November 2022 dazu, die Zeitumstellung enden zu lassen. Hier gilt dauerhaft die Sommerzeit.

Verwirrende Regelung in DIESEN Ländern

Andere Länder haben zwar eine Zeitumstellung, doch sie findet zu anderen Zeiten beziehungsweise Rhythmen als in Deutschland statt. So in den USA, Kanada, Iran, Israel, Kuba, Mexiko, den Bahamas und den Bermuda Inseln. Dagegen wird laut „Travelbook“ in Australien, Chile, Neuseeland, Namibia, Paraguay und Uruguay anstatt im März und Oktober zwischen Ende September und Anfang Oktober auf die Sommerzeit umgestellt.

Wer in eines dieser Länder reist, sollte sich also besser im Vorfeld mit den verschiedenen Zeitzonen und Umstellungsvarianten beschäftigen. Nicht, dass man am Ende dadurch etwa seinen Heimflug verpasst.