Kurz nach der Zeitumstellung kommt Wut auf – „Geht mir auf den S***!“

In der Nacht auf Sonntag (27. Oktober) war es wieder soweit: Die Uhren wurden von Sommerzeit auf Winterzeit eine Stunde zurückgestellt. Und so bleibt es jetzt erstmal auch, bis Ende März 2025 der Wechsel zurück zur Sommerzeit ansteht.

So geht es alljährlich seit gefühlten Ewigkeiten. Doch mindestens genauso lange wie es die Zeitumstellung gibt, gibt es auch hitzige Diskussionen darüber. Und auch die diesjährige Umstellung auf die Winterzeit hat bei unseren Lesern wieder eine hitzige Debatte ausgelöst.

Wut nach Zeitumstellung

Die einen freuen sich über die zusätzliche Stunde Schlaf am Sonntagmorgen – bei den anderen wirft die Zeitumstellung den gesamten Biorhythmus durcheinander, so dass sie selbst am Montagmorgen auf der Arbeit noch nicht so wirklich in der neuen Uhrzeit angekommen sind.

Um derartige Anpassungsschwierigkeiten zu vermeiden, wird schon seit Jahren eine Abschaffung der Zeitumstellung gefordert. Darauf pochen auch einige unserer Leser, die überhaupt keine Lust auf den Wechsel zur Winterzeit haben.

„Geht mir auf den S***“, bringt es ein Nutzer in unseren Facebook-Kommentaren auf den Punkt. „Hoffentlich das letzte Mal“, wünscht sich eine Userin – und auch eine andere Leserin pocht: „Sollte endlich abgeschafft werden.“

„Wehe ihr beschwert euch“

Aber die Gegenseite Pro Zeitumstellung meldet sich natürlich auch hier zu Wort. „Ich habe kein Problem mit der Zeitumstellung“, schreibt eine Leserin – und auch eine andere Nutzerin kann über die vielen Beschwerden nur mit den Augen rollen: „Nehmt dann Urlaub oder geht eher oder später ins Bett, meine Güte. Ohne Zeitumstellung ist es dann im Sommer morgens anstatt erst um 5 schon um 4 Uhr hell. Dann fangen die Vögel auch eine Stunde eher an zu zwitschern. Das wollt ihr also? Wehe ihr beschwert euch dann, dass es dann im Sommer zu hell und zu laut morgens ist.“

„Unglaublich“, meint auch ein anderer Leser kopfschüttelnd. „Man fliegt jedes Jahr in den Urlaub in Länder, die weit mehr als eine Stunde Zeitunterschied haben und keinen interessiert es. Aber wehe, zweimal im Jahr wird um eine Stunde die Uhr umgestellt, dann geht quasi die Welt unter.“

Zeitumstellung abschaffen?

Das größte Problem bei einer Abschaffung der Zeitumstellung wäre wohl, dass mehrere europäische Staaten zustimmen müssten. Schließlich reicht die mitteleuropäische Zeitzone (MEZ) von Polen bis Spanien – da müsste schon jedes Land mitmachen, wenn man keinen Uhrzeit-Flickenteppich in der Mitte Europas haben will.