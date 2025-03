Zeitumstellung steht an – doch DAS regt alle auf: „Der größte Blödsinn“

Die Zeitumstellung steht bevor: Am 30. März beginnt die Sommerzeit in Deutschland. Dafür wird die Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit geht dann bis zum 26. Oktober.

Sie wurde ursprünglich eingeführt, um Energie zu sparen, indem das Tageslicht effizienter genutzt wird. Mittlerweile gibt es für die Zeitumstellung aber ordentlich Kritik.

Zeitumstellung steht an: Das regt alle auf

Nachdem wir unseren Artikel „Bald ist Zeitumstellung – aber dieses Land in Europa macht nicht mehr mit!“ veröffentlicht hatten, äußerten sich zahlreiche User in den Kommentaren bei MSN. So kam einer zu dem Entschluss: „Es wäre schön, wenn wir da auch endlich mal nicht mehr mitmachen würden. Es ist der größte Blödsinn, den sich die Menschen ausdenken konnten.“

Er ist der Meinung: „Es ist unerträglich, wenn man sich im Frühjahr darüber freut, endlich mal wieder Tageslicht zu haben, wenn man aufsteht und zack, ist es plötzlich wieder Nacht, wenn auf Sommerzeit umgestellt wird“. Auch die ständige Diskussion, ob wir dauerhaft Sommer- oder Normalzeit (auch als „Winterzeit“ bekannt) haben sollten, stört den User ebenso wie viele andere. „Ihr habt Probleme! Zeitumstellung irgendwann nächsten Monat, aber heute schon Alarm schlagen. Einfach lächerlich auch nur einen Atemzug daran zu verschwenden“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Sommerzeit steht an: Das sind die Vorteile

Andere fiebern der Sommerzeit geradezu entgegen. „Ich freue mich auf die Sommerzeit“, kommentiert eine Userin und ist damit offenbar nicht die Einzige. „Also ich find‘ die Sommerzeit gut. Ist doch schön, wenn man abends länger im Biergarten oder auf der Terrasse sitzen kann“, kommentiert ein anderer Nutzer.

Durch die Zeitumstellung ist es draußen länger hell. Menschen können dadurch nach der Schule, Uni oder Arbeit mehr Zeit im Freien verbringen. Das kann zu einer höheren Lebensqualität führen. Ob die Sommerzeit künftig bleibt oder doch noch abgeschafft wird, bleibt allerdings abzuwarten.